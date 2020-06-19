دكتور مناعة يوضح أسباب زيادة الإصابات والوفيات بكورونا بين الرجال

إعداد هدى أبو بكر

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن هناك أسباب متعددة تجعل نسبة الوفيات بفيروس كورونا مرتفعة بين الرجال أكثر من السيدات، وأوضح من خلال تغطية إخبارية قدمها الزميل هشام عبد التواب من صالة تحرير "اليوم السابع"، أنه منذ جائحة كورونا لاحظت معظم الدول إن شدة الإصابة فى الرجال أكثر منها فى النساء.

وأضاف الدكتور أشرف عقبة، أن هناك الكثير من الدراسات بالفعل أشارت إلى أن الأعراض عند الرجال تكون أكثر شدة من النساء، بينما الاستعداد للإصابة يكون بنفس القدرة للجنسين. وأرجع عقبة السبب فى عدة أمور، من بينها هى إن سلوكيات الرجال تختلف عن سلوكيات النساء، وهو ما يجعلهم أكثر عرضه للإصابة، مثل التدخين والسمنة، كما أن طبيعة الرجال وعملهم تجعلهم أكثر عرضة من خلال وجودهم فى الزحام وخارج المنزل لمدد طويلة، بينما نجد أن النساء تستخدم المطهرات بشكل أكبر من الرجال.

وفيما يتعلق بالتدخين أوضح عقبة، إن درجة الإصابة عند المدخنين أكثر من غير المدخنين، نظرا للأمراض التى تتسبب فيها التدخين مثل السدة الرئوية أو إلتهابات الرئة وغيرها.

سبب آخر يرجعه الدكتور عقبة، لوجود إصابات أقل بين النساء، وهو الهرمونات، مشيرا إلى أن هرمون الاستروجين عند النساء وهو موجود عند الرجال أيضا ولكن بنسب أقل، يقوم بتزويد عدد الخلايا المناعية، بالتالى يستطيع محاصرة المرض، فوجود هذا الهرمون عند السيدات يجعل رد الفعل المناعى لديهن متكافئ ومتوازن.

وقال إن هذه النقطة كانت مسار دراسة، منوها إلى أنه حاليا هناك بحثا فى الولايات المتحدة لاستخدام هرمون الاستروجين فى الحالات الشديدة من الرجال، وهو أمر محل دراسة حاليا.

ووجه الدكتور عقبة، بعض النصائح للرجال، منها إنه عليهم الالتزام بسلوكيات تقلل من فرص تعرضهم للإصابة، وأيضا نصحهم بعدم التأخير إذا ما شعروا بأى أعراض عن التحرك والحصول على الخدمة الطبية اللازمة، لأن التأخير يكون سبب أيضا فى زيادة نسب الوفاة بينهم، وأيضا الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتكرار غسيل الأيدى. وعن ما تردد بشأن تأثير الإصابة بكورونا على القدرة الجنسية، قال إن الأبحاث لم تجزم حتى الآن بهذا الأمر.