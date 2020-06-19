اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة سويدية تؤكد: عدوى كورونا الشديدة تصيب الدماغ إصابة مباشرة

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:00 م
دراسة سويدية تؤكد: عدوى كورونا الشديدة تصيب الدماغ إصابة مباشرة فيروس كورونا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت دراسة أجرتها جامعة جوتنبرج بالسويد أن بعض المرضى الذين يتلقون رعاية في المستشفى لعدوى الفيروسات التاجية كوفيد 19تظهر عليهم علامات سريرية وكيميائية عصبية لإصابة في الدماغ، وفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية.

ووفقا للدراسة يصاب بعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا فقط بأعراض خفيفة تشبه البرد ، بينما يصاب آخرون بمرض شديد ويحتاجون إلى العلاج في المستشفى،  من بين هذه الحالات الشديدة  أصبح من الواضح أن المرضى يظهرون في بعض الأحيان علامات واضحة على أن الدماغ لا يعمل كما ينبغي. وهذه الحالات ليست شائعة ، لكنها تحدث.

الدماغ

في مشروع بأكاديمية Sahlgrenska ، جامعة جوتنبرج ، تم أخذ عينات الدم من 47 مريضًا يعانون من كوفيد 19 المعتدل والشديد والخطير أثناء إقامتهم في المستشفى تم تحليل هذه العينات عن طريق المؤشرات الحيوية شديدة الحساسية لإصابة الدماغ قورنت النتائج مع تلك من مجموعة مراقبة صحية تضم 33 شخصا يقابلهم العمر والجنس.

وتم تقديم البحث في مجلة علم الأعصاب وأثبتت النتائج  زيادة في أحد المؤشرات الحيوية حدثت حتى مع إصابة فيروس كورونا المعتدله  أي في المرضى الذين يدخلون إلى المستشفى ولكن لا يحتاجون إلى دعم التنفس الصناعيهذه العلامة ، المعروفة باسم GFAP (البروتين الحمضي الليفي الدبقي) ، موجودة عادة في الخلايا النجمية ، وهي نوع من الخلايا الداعمة للخلايا العصبية على شكل نجمة في الدماغ ، ولكنها تتسرب في حالة الإصابة بالنجوم أو فرط النشاط.

وتم العثور على تركيزات مرتفعة من بروتين معين في المخ في معظم المرضى الذين يحتاجون إلى علاج جهاز التنفس الصناعي ، وكان هناك ارتباط ملحوظ بين مقدار ارتفاعها وشدة المرض وهذا يشير إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يؤدي في الواقع إلى إصابة في الدماغ مباشرة.

وقال ماجنوس جيسلين ، أستاذ الأمراض المعدية في أكاديمية ساهلجرينسكا وكبير الأطباء في قسم الأمراض المعدية يمكن استخدام اختبارات الدم للمؤشرات الحيوية المرتبطة بإصابة الدماغ لرصد المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المعتدل إلى الشديد ، للحد من خطر إصابة الدماغ.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

مضاعفات كورونا

تأثير كورونا على الدماغ

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة