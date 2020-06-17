اليوم السابع
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اختبار الأجسام المضادة السلبى لا يعنى أنك لم تكن مصابًا بفيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:00 ص
اختبار الأجسام المضادة السلبى لا يعنى أنك لم تكن مصابًا بفيروس كورونا اختبار الأجسام المضادة السلبى
كتبت إيناس البنا

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يؤكد العلماء أن اختبار الأجسام المضادة السلبية،  لا تعني أنك لم تكن مصابًا بالفيروس التاجي ، حيث ان الأشخاص الذين يحصلون على نتائج سلبية لاختبار الأجسام المضادة، ربما لا يزالون مصابين بفيروس كورونا.
 
شكك الخبراء في فاعلية اختبارات الأجسام المضادة ، التي تخبر ما إذا الشخص قد تعرض بالفعل ل فيروس كورونا " Covid-19 " عن طريق الكشف عن الأجسام المضادة من خلال أخذ عينات دم وخز الإصبع.
 
ووفقا للعلماء حسبما ذكر موقع " Thesun" البريطانى، فان بعض مرضى الفيروس التاجي، ربما يكونون قد قاتلوا المرض القاتل بالخلايا التائية بدلاً من الأجسام المضادة، والخلايا التائية هي الجزء الثاني من استجابة الجسم الثلاثية للعدوى.
 
اختبار الاجسام المضادة
اختبار الاجسام المضادة
 
وعند إصابة الشخص بالفيروس المسبب لـ Covid-19 ، فإنه يبدأ في الارتباط بمستقبلات الأغشية المخاطية في الجزء الخلفي من الأنف والحلق، وتبدأ المرحلة المناعية الأولى في هذه المرحلة، مع اكتشاف بروتين غريب في الجسم.

الاستجابة المناعية تتم على مراحل

تبدأ الخلايا المناعية "غير النوعية" ، فى الاستجابة لأي غزاة على الفور ، وتبدأ في معالجتها، إذا لم يتمكنوا من ذلك ، يتم استدعاء النسخ الاحتياطي في شكل خلايا T، ثم تتخذ شكلين:الخلايا التائية "المساعدة" والخلايا التائية "القاتلة"،  وهذه الأخيرة تهاجم الفيروس مباشرة .

وقال البروفيسور كارول سيكورا كبير أطباء الأورام والمدير السابق لمنظمة الصحة العالمية  لصحيفة التليجراف : إنه إذا لم يدخل الفيروس إلى نظام الدم ، فعندئذ يبدأ خط الدفاع الثالث (الذي تلعب فيه الخلايا التائية "المساعدة" دورًا في التنشيط)، ويطلق عليه" نظام الخلايا البائية ، وهذا هو ما يصنع الأجسام المضادة ".
 
ومع ذلك ، يقول البروفيسور سيكورا أنه من الممكن تمامًا أن تتعامل الطبقتان الأوليتان للاستجابة المناعية في بعض الحالات مع فيروس سارس - كوف 2 بدون إنتاج الأجسام المضادة.
 
لذلك ، يقترح كبير أطباء الأورام والمدير السابق لمنظمة الصحة العالمية "أن العديد من الأشخاص سيصابون بخيبة أمل" بسبب اختبارات الأجسام المضادة بسبب علامة الاستفهام حول إنتاج الأجسام المضادة حتى في المرضى الإيجابيين لـ Covid.
 
 
وأكدت دراسة حديثة من سنغافورة على أهمية الخلايا التائية في الاستجابة المناعية لمرضى Covid-19، وقاموا بفحص المرضى المصابين بالسارس-كوف -1 - وهو الفيروس التاجي المماثل بشكل مشابه لما هو موجود اليوم والذي ظهر في 2002/2003 ، مما تسبب في مرض سارس.
 
ووجدوا أن الخلايا التائية المتولدة في ذلك الوقت لا تزال نشطة منذ 17 عامًا ، وتلك الخلايا التائية القديمة توفر الحماية ضد الفيروس التاجي الجديد.
 
علاوة على ذلك ، نظر الباحثون إلى مجموعة أخرى لم تكن قد تعرضت لفيروس سارس في عام 2003 ووجدوا أن 50 في المائة منهم لديهم أيضًا خلايا T التي أظهرت استجابة مناعية لفيروس اليوم ، تهاجمها.
 

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