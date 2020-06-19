حركة تنقلات محدودة بديوان عام محافظة الغربية.. تعرف عليها

الغربية – عادل ضرة

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حركة تنقلات محدودة بين مدراء 3 إدارات بالمحافظة، حيث تم تغيير مديرى إدارات الشئون القانونية والموارد البشرية والشئون المالية.

و صدر قرار بنقل كل من شوقى عبد الحميد مدير عام الشئون المالية والإدارية لحى ثان طنطا، وتعيين عبد الشافى كمال رئيس مدينة السنطة السابق مديرا عاما للشئون القانونية، ونقل سميحة أحمد مدير الإدارة الحالى للعمل بحى أول طنطا.

كما تقرر تعيين أشرف كمال وكيل إدارة الموارد البشرية للعمل بدلا من أسامة زكريا الذى تم نقله لمجلس مدينة طنطا، وتعيين محمود عمارة مديرا عاما للشئون المالية والإدارية بدلا من شوقى عبد الحميد.

من ناحية اخرى أكدت منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون فى محافظة الغربية، أنه لا تهاون فى تنفيذ قرارات الإزالة فى المهد خاصة فى أيام العطلات ونهاية الأسبوع وتوجد رقابة بكافة الوحدات المحلية طوال أيام الأسبوع لمنع أى مخالفة .

وقادت رئيس مدينة بسيون حملة لإزالة بناء بدون ترخيص بالدور الثالث لأحد المبانى السكنية بقرية كفر جعفر التابعة لمركز بسيون، بمشاركة نائب رئيس المدينة ومسئولى الإزالات بالوحدة المحلية، وأكدت على عدم التراخى والتهاون فى تطبيق القانون وتنفيذ الإزالات فى المهد وفى أيام العطلات والإجازات تنفيذا لقرارات وزارة التنمية المحلية ومحافظ الغربية بإيقاف أى أعمال للبناء أو الإنشاءات خلال فترة 6 شهور وتحرير محاضر للمخالفين .

من ناحية أخرى أكدت رئيس مدينة بسيون انتهاء كافة الاستعدادات لاجراء امتحانات الثانوية العامة، حيث قامت بالمرور على خمسة مدارس ببسيون لتتفقد الاستعدادات لامتحان الثانوية العامة وتم التأكيد على توافر كافة الاحتياطات اللازمة من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات .

كما تفقدت اللجان وغرفة الزائرة الصحية وغرف العزل وبوابات التعقيم ومسافات تباعد الطلاب، وكذلك تأمين المدارس والتأكد.من وجود طفايات الحريق ونظافة المدارس وتوافر جو صحى ومناسب وأمن لإجراء امتحانات الثانوية العامة فى ظل الظروف الراهنة، وللحد من انتشار الوباء.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات طوارئ بمجلس مدينة بسيون خلال فترة الامتحانات لمتابعة سير الامتحانات ومواجهة اى طوارئ وتضم ممثلين لمجلس مدينة بسيون وإدارات الكهرباء والصحة والتربية والتعليم والصحة .