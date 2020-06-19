اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 01:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الجمعة 19/6/2020 فى مصر

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 19/6/2020 فى مصر الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للحرارة، وجنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال  شمال الصعيد لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 29   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 14 والعظمى 32      
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 24 والعظمى 35     
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 33      
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 15 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 31     
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 22 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 24 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 39   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 26 والعظمى 39    
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 40
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 26 والعظمى 38  
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 33
 
 
 
 

حاله الطقس

الأرصاد

الطقس

درجات الحراره

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الموجة الحارة تصل ذروتها.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء اليوم والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة.. وتبشر المواطنين: الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا بانخفاض 7 درجات.. والشبورة تعود إلى الظهور من جديد

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:59 م

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:00 ص

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:00 م

الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض للشمس وارتداء غطاء الرأس اليوم وغدا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:57 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة