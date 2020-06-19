اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 03:00 م
خالد صلاح
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جامعة حلوان تشارك فى دورة افتراضية لتدريب الباحثين على إدارة المراجع البحثية

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:29 م
جامعة حلوان تشارك فى دورة افتراضية لتدريب الباحثين على إدارة المراجع البحثية جامعه حلوان

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 شاركت جامعة حلوان من خلال مكتب العلاقات الدولية بالجامعة فى دورة تدريبية  افتراضية مقدمة من المكتب الإقليمى لإتحاد الجامعات الإفريقية بعنوان: "استخدام برنامج  Zotero لإدارة المراجع العلمية البحثية" والتى انعقدت من خلال مكتب العلاقات الدولية الذى قام بالإعلان عن الندوة والتنسيق مع المكتب الإقليمي للاتحاد وتقديم الدعم الفني اللازم لتيسير مشاركة الكليات".
 
وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تهدف الندوة إلى تدريب الباحثين على كيفية إدارة المراجع البحثية وتنظيمها وذلك من خلال المحاور التالية: إعداد مكتبة المراجع، إضافة وتنظيم المراجع البحثية، عمل البيبليوجرافيا للبحث، إضافة المراجع من الموقع الإلكتروني إلى المكتبة البحثية، وجاءت الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وفى إطار تفعيل عضوية جامعة حلوان فى اتحاد الجامعات الافريقية. 
 
 وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أكد أنه تم اختيار الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة فى مجال الفيزياء على مستوى الجامعات العالمية وحصلت جامعة حلوان على المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية فى مجال الفيزياء وفقا لتصنيف Best Global Universities for Physics in Egypt (U.S. News' ranking) 2020
 
 جاء فى التصنيف أيضا الترتيب العالمى لجامعة حلوان فى الفيزياء لتحصد المرتبة 490 عالميا التى تدخل بها جامعة حلوان ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم فى مجال الفيزياء وذلك بعد أن حصلت جامعة القاهرة على 55 نقطة والجامعة البريطانية على 54.8 نقطة وجامعة الفيوم 50.7 نقطة ثم جامعة عين شمس 49.9 نقطة وجامعة حلوان 42.6 نقطة وأخيرا مدينة زويل 41.2. 

 


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