جامعة حلوان تشارك فى دورة افتراضية لتدريب الباحثين على إدارة المراجع البحثية

شاركت جامعة حلوان من خلال مكتب العلاقات الدولية بالجامعة فى دورة تدريبية افتراضية مقدمة من المكتب الإقليمى لإتحاد الجامعات الإفريقية بعنوان: "استخدام برنامج Zotero لإدارة المراجع العلمية البحثية" والتى انعقدت من خلال مكتب العلاقات الدولية الذى قام بالإعلان عن الندوة والتنسيق مع المكتب الإقليمي للاتحاد وتقديم الدعم الفني اللازم لتيسير مشاركة الكليات".

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تهدف الندوة إلى تدريب الباحثين على كيفية إدارة المراجع البحثية وتنظيمها وذلك من خلال المحاور التالية: إعداد مكتبة المراجع، إضافة وتنظيم المراجع البحثية، عمل البيبليوجرافيا للبحث، إضافة المراجع من الموقع الإلكتروني إلى المكتبة البحثية، وجاءت الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وفى إطار تفعيل عضوية جامعة حلوان فى اتحاد الجامعات الافريقية.