توسيع دائرة الاشتباه بعد تقرير الطب الشرعى بمقتل طالبة بالدقهلية خنقا

بدأ ضباط البحث الجنائي بالدقهلية بالإشتراك مع مباحث مركز طلخا من توسيع دائرة الاشتباه الخاصة بقضية مقتل طالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، داخل قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، بعد أن كشف تقرير المعمل الجنائي بأن الطالبة مقتوله عن طريق الخنق بسلك كهربائي أثناء نومها فى شقتها.

وقد كشفت الأجهزة الأمنية بقيام احد الأشخاص يرتدي نقاب بالتورط فى الحادث، وجاري فحص عدد من المترددين على المنزل .

وتعود أحداث الجريمة بعد أن تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مامور مركز شرطة طلخا، بورود بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طالبة مقتولة داخل منزلها بقرية ميت عنتر التابعة للمركز.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة طلخا إلى مكان الواقعة، و بالفحص والمعاينة تبين مقتل "إيمان.ا.ع" 21 عاما، طالبة في الفرقة الثالثة بكلية علوم ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طلخا تحت تصرف النيابة، وتبين أن الطالبة متزوجه من شاب عراقي الجنسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.