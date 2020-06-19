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توريد 127 ألف و291 طن قمح لصوامع وشون الغربية

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:55 م
توريد 127 ألف و291 طن قمح لصوامع وشون الغربية توريد قمح - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له، أنه تم توريد 127 ألف و 291 طن و 940 كيلو قمح لأماكن التخزين بنطاق المحافظة حتى مساء اليوم الجمعة منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضى.

وقال المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن إجمالى المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل تبلغ 130 ألف و 703 فدان بعد التدقيق.

وأفاد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد 20 ألف وواحد كيلو اليوم الجمعة بواقع 2 طن و 545 كيلو لشركة المطاحن، و 5 طن و 190 كيلو للشركة المصرية، و 12 طن و 266 كيلو للبنك.

من ناحيه اخرى قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له أن إجمالى إزالة التعديات بنطاق المحافظة بلغ 1276 حالة تعدٍ متنوعة سواء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء بالمخالفة منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم.

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات المكبرة أسفرت عن إزالة 551 حالة تعدٍ على أراضى زراعية على مساحة 26 فدان و 21 قيراط و 19 سهم، كما تم إزالة 491 بناء مخالف بعدد من المناطق بالمحافظة على مساحة 63 ألف متر و 811 مترًا مربعا ، بإلاضافة الى استرداد 12 ألف و 65.5 مترًا مربعا من أراضى أملاك الدولة حصيلة إزالة 234 تعدٍ.

وأكد رحمي، مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع قوات الأمن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له الانتهاء من الاختبارات التحريرية للمتقدمين للالتحاق بفريق متطوعى الغربية، والتى استمرت على مدار اليومين الماضيين ضمن المرحلة الثانية  لتشكيل الفريق،وذلك بقاعة المجلس المحلى لمحافظة الغربية بحضور 251 شباب وفتاة .

 

 


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