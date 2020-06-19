تعليم سوهاج تتسلم 86 ألف كمامة و25 ألف جوانتى لوقاية طلاب الثانوية من كورونا

تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج كافة المهمات الوقائية الخاصة بالإجراءات الإحترازية للوقابة من فيروس كورونا المستجد في إطار الاستعدادات الخاصة بانطلاق مارثون الثانوية العامة المقرر له بعد غد 21 يونيو الجارى على مستوى الجمهورية فيعد أن تسلمت المديرية البوبات الإلكترونية الخاصة بعملية التطهير للطلاب والملاحظين والمراقبين والتى سوف يتم وضعها على أبواب اللجان تسلمت المديرية باقى المهمات من كمامات وجوانتات وأكياس للتعقيم صرح بذلك ماهر عبدالخالق وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.
وأضاف عبدالخالق أنه قام بمتابعة أعمال تركيب البوابات الإلكترونية الخاصة بالتعقيم الذاتي، لحماية الطلاب والعاملين بلجان امتحانات الثانوية، والحفاظ على سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا وتم تذليل كافة العقبات التي تواجه المديرية، لضمان اجراء الامتحانات في مناخ آمن يمكن أبناءنا الطلاب من أداء الامتحانات بالشكل الأمثل.
كما أكد عبد الخالق أن المديرية تسلمت اليوم أدوات الحماية الصحية المخصصة من الوزارة لتوزيعها على الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات باللجان، حيث تسلمت المديرية عدد ( 86 ) ألف كمامة متنوعة، وعدد ( 25 ) ألف جوانتي طبي، وعدد ( 20 ) ألف كيس بلاستيك حافظ للقدم، وعدد ( 80 ) ألف كيس بلاستيك للقدم لماكينة التعقيم الذاتي، وعدد ( 249 ) أجهزة قياس حرارة.
ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اجتماع مناقشة استعدادات المحافظة لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، بحضور الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام حسين مديرية أمن سوهاج، والمقدم عمرو عزت نائب المستشار العسكرى للمحافظة، وماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، ووكلاء وزارات الصحة، والتموين، والكهرباء، وشركة المياه، والإتصالات، ومديرى الإدارات التعليمية، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز المدن والأحياء.
وأكد المحافظ خلال الإجتماع على ضبط العمل على مراحل لتلافى حدوث أية معوقات وسرعة انهائها حال وقوعها، موجها بأهمية وجود إجراءات استباقية خلال عملية نقل أوراق الإمتحانات لمنع حدوث أية مشكلات خلال عملية النقل إلى الإدارات التعليمية المختلفة بمراكز المحافظة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالتدخل السريع فى حالة وجود اية معوقات لحلها، والاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم ورفع الإشغالات فى محيط المدارس وتوفير مناخ ملائم للطلاب .
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