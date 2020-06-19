تعليم سوهاج تتسلم 86 ألف كمامة و25 ألف جوانتى لوقاية طلاب الثانوية من كورونا

سوهاج محمود مقبول

تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج كافة المهمات الوقائية الخاصة بالإجراءات الإحترازية للوقابة من فيروس كورونا المستجد في إطار الاستعدادات الخاصة بانطلاق مارثون الثانوية العامة المقرر له بعد غد 21 يونيو الجارى على مستوى الجمهورية فيعد أن تسلمت المديرية البوبات الإلكترونية الخاصة بعملية التطهير للطلاب والملاحظين والمراقبين والتى سوف يتم وضعها على أبواب اللجان تسلمت المديرية باقى المهمات من كمامات وجوانتات وأكياس للتعقيم صرح بذلك ماهر عبدالخالق وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وأضاف عبدالخالق أنه قام بمتابعة أعمال تركيب البوابات الإلكترونية الخاصة بالتعقيم الذاتي، لحماية الطلاب والعاملين بلجان امتحانات الثانوية، والحفاظ على سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا وتم تذليل كافة العقبات التي تواجه المديرية، لضمان اجراء الامتحانات في مناخ آمن يمكن أبناءنا الطلاب من أداء الامتحانات بالشكل الأمثل.

كما أكد عبد الخالق أن المديرية تسلمت اليوم أدوات الحماية الصحية المخصصة من الوزارة لتوزيعها على الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات باللجان، حيث تسلمت المديرية عدد ( 86 ) ألف كمامة متنوعة، وعدد ( 25 ) ألف جوانتي طبي، وعدد ( 20 ) ألف كيس بلاستيك حافظ للقدم، وعدد ( 80 ) ألف كيس بلاستيك للقدم لماكينة التعقيم الذاتي، وعدد ( 249 ) أجهزة قياس حرارة.

ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اجتماع مناقشة استعدادات المحافظة لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، بحضور الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام حسين مديرية أمن سوهاج، والمقدم عمرو عزت نائب المستشار العسكرى للمحافظة، وماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، ووكلاء وزارات الصحة، والتموين، والكهرباء، وشركة المياه، والإتصالات، ومديرى الإدارات التعليمية، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز المدن والأحياء.

وأكد المحافظ خلال الإجتماع على ضبط العمل على مراحل لتلافى حدوث أية معوقات وسرعة انهائها حال وقوعها، موجها بأهمية وجود إجراءات استباقية خلال عملية نقل أوراق الإمتحانات لمنع حدوث أية مشكلات خلال عملية النقل إلى الإدارات التعليمية المختلفة بمراكز المحافظة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالتدخل السريع فى حالة وجود اية معوقات لحلها، والاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم ورفع الإشغالات فى محيط المدارس وتوفير مناخ ملائم للطلاب .







