تعليم القليوبية: تلقينا 1000 اعتذار من المعلمين بامتحانات الثانوية العامة

أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قبول ما يقرب من 1000 اعتذار من المعلمين، من خلال لجنة تظلمات الملاحظين للامتحانات، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستجري هذا العام في ظل ظروف استثنائية
وأضاف "عجلان"، أنه جرى إخطار الوزارة بالبديل، من المراقبين عوضا عن الملاحظين المعتذرين، وجرى توزيعهم على اللجان المختلفة ااستعدادا لبدء الامتحانات الأحد المقبل ،منوها الي أن عدد الطلبة والطالبات الذين لهم حق دخلول إمتحانات الثانوية العامه على مستوى القليوبية بلغ 42343، وعدد اللجان الأساسية 112 لجنة ، وعدد اللجان الاحتياطية 12 لجنة، فى حين يبلغ عدد الطلبة للجان الدبلومات الفنية 50743 طالب وطالبة، وعدد اللجان 172 لجنة.
وأوضح عجلان أنه تفقد اليوم الجمعة مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة للتأكد من تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير، وتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة بكل دقة و سرعة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المركز وجميع اللجان، بحضور هشام الخطيب رئيس المركز ونوار شمخ مدير إدارة المخازن بالمديرية، ومسؤول مركز توزيع الاسئله الثانوية العامة.
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