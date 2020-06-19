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تعليم القليوبية: تلقينا 1000 اعتذار من المعلمين بامتحانات الثانوية العامة

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:36 م
تعليم القليوبية: تلقينا 1000 اعتذار من المعلمين بامتحانات الثانوية العامة لجان الثانوية العامة
القليوبية نيفين طه

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أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قبول ما يقرب من 1000 اعتذار من المعلمين، من خلال لجنة تظلمات الملاحظين للامتحانات، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستجري هذا العام في ظل ظروف استثنائية

 

وأضاف "عجلان"، أنه جرى إخطار الوزارة بالبديل، من المراقبين عوضا عن الملاحظين المعتذرين، وجرى توزيعهم على اللجان المختلفة ااستعدادا لبدء الامتحانات الأحد المقبل ،منوها الي أن عدد الطلبة والطالبات الذين لهم حق دخلول إمتحانات الثانوية العامه على مستوى القليوبية بلغ 42343، وعدد اللجان الأساسية 112 لجنة ، وعدد اللجان الاحتياطية 12 لجنة، فى حين يبلغ عدد الطلبة للجان الدبلومات الفنية 50743 طالب وطالبة، وعدد اللجان 172 لجنة.

 

وأوضح عجلان أنه تفقد اليوم الجمعة مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة للتأكد من تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير، وتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة بكل دقة و سرعة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المركز وجميع اللجان، بحضور هشام الخطيب رئيس المركز ونوار شمخ مدير إدارة المخازن بالمديرية، ومسؤول مركز توزيع الاسئله الثانوية العامة.

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الثانوية العامة

القليوبية

امتحانات الثانوية العامة

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