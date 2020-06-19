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تعرف على أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:00 ص
تعرف على أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة  19-6-2020 استقرارا داخل السوق المصري حيث سجلت أسعار  اللحوم الكندوز  من 120إلي 150 جنيها فى الكيلو داخل محلات الجزارة، بينما سجلت أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، السجق 110-130  جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو. 
 
 واستقرت أسعار  البرجر البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، و الكوارع فيتراوح سعر الواحدة بين 80-100 جنيها، الكبدة البلدى بين 130-150 جنيها الكيلو، سجلت اللحوم الضأن 130- 160 جنيها للكيلو ، وسجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو. 
 
والجدير بالذكر أن   إجمالى الواردات المصرية من اللحوم  خلال الفترة من "يناير/ديسمبر" 2019، نحو 108 مليون و834 ألف دولار، " مليار و741 مليون جنيه – 16 جنيه متوسط سعر الدولار"، مقابل 140 مليون و857 ألف دولار "ملياري و253 مليون جنيه" خلال نفس الفترة من العام السابق له 2018، بتراجع بلغ نحو 32 مليون دولار "512 مليون جنيه.
 
 

اللحوم

اسعار اللحوم

أخبار اقتصاد

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