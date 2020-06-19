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ترامب: أمريكا ستكون فى فوضى مثل مينيابوليس حال عدم إعادة انتخابى

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:36 م
ترامب: أمريكا ستكون فى فوضى مثل مينيابوليس حال عدم إعادة انتخابى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد جمال

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رسم الرئيس ترامب صورة مروعة لأمريكا تحت حكم الرئيس جو بايدن وهو يجلس مع ابنه دونالد ترامب جونيور في مقابلة مع "برنامج موضوع الأب"، وحذر ترامب من أن البلاد بأكملها ستكون مينيابوليس، وقال الرئيس: "أشعر وكأنه لو دخل الديمقراطيون ، فإننا سننتهى حرفياً فى ركود وكساد لم نره من قبل".

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وكانت مينيابولس هي مكان وفاة جورج فلويد ، وهو رجل أسود ، قتل على يد ضابط شرطة أبيض في يوم الذكرى ، مما أدى إلى اندلاع أسابيع من احتجاجات " الحياة السوداء " في جميع أنحاء البلاد وعدة ليال من النهب والشغب في ولاية مينيسوتا. مدينة، ورسم الرئيس ترامب صورة قاتمة لأمريكا تحت حكم الرئيس جو بايدن في مقابلة تحت عنوان عيد الأب مع ابنه دونالد ترامب جونيور.

وأخبر الرئيس ترامب دونالد ترامب جونيور أن "البلد بأكمله سيكون مينيابوليس" إذا دخل بايدن

وقال فى المقابلة التى نُشرت مساء الخميس: "عندما دخل الحرس الوطني ، كان الأمر جميلاً للغاية".

وانتقد ترامب مدنًا تحت قيادة ديمقراطية واقترح أنه بدون فوضى قيادته الجمهورية ، ستكون البلاد في حالة فوضى.

قال "إنه شيء محزن للغاية"، وقال ترامب: "لكنني أعتقد أنه يشرح للناس الذين يستعدون للتصويت في 3 نوفمبر ، أن هناك إجابة واحدة فقط ، ولا يمكنك العودة إلى المهاد".

وحذر ترامب من أن البلاد لا أعتقد أنها ستتعافى منها على الإطلاق.

وقال: "المدن التي تعاني من مشاكل هي مدن يديرها الديمقراطيون ، وهذا يعني الديموقراطيين ... إن المدن التي يديرها الديمقراطيون هي التي تواجه المشاكل".


دونالد ترامب

أمريكا

جو بايدن

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