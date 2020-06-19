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بعد قرار تجديد حبسهما.. 7 اتهامات تواجه "شيرى هانم وابنتها زمردة"

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:00 ص
بعد قرار تجديد حبسهما.. 7 اتهامات تواجه "شيرى هانم وابنتها زمردة" شيرى هانم وابنتها-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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بعد قرار قاضى المعارضات بتجديد حبس كل من المتهمتين «شريفة» وشهرتها «شيرى هانم» و«نورا» وشهرتها «زمردة»-"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الاتهامات التى تواجه المتهمتين أمام النيابة العامة.

*الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري.

*إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة على مواقع التواصل الاجتماعى.

*ارتكاب جريمة انتهاك حُرمة الحياة الخاصة.

*نشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.

*اعتياد إحداهما "زمردة" ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها.

*إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

*التربح من الأفعال الخادشة للحياء.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيرى هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

ورصدة «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» غضب رواد التواصل الاجتماعى مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.

وشاهدت «النيابة العامة» المقاطع التى نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

 وتبينت «النيابة العامة» من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت «النيابة العامة» بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التى تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.


شيرى هانم

زمردهن التحريض على الفسق والفجور

اخبار الحوادث

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