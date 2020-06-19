اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد حكم "الحالمين".. ماذا تعرف عن النظام القضائى فى الولايات المتحدة؟

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:39 ص
بعد حكم "الحالمين".. ماذا تعرف عن النظام القضائى فى الولايات المتحدة؟ المحكمة العليا الأمريكية
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة أمس، الخميس، حكما فى أحد القضايا المهمة سياسيا للرئيس دونالد ترامب والمتعلقة ببرنامج يوفر الحماية من الترحيل للمهاجرين الذين وصلوا صغارا إلى الولايات المتحدة، والمعروف باسم داكا أو الحالمين، وبينما كان ترامب يسعى لإنهاء هذا البرنامج، الذى أسسه الرئيس السابق باراك أوباما، كأحد أدوات تنفيذ سياسته المعادية للهجرة، فإن المحكمة قضت، وإن كان بشكل مؤقت، بعدم إمكانية القيام بذلك، وتعد المحكمة العليا الأمريكية أعلى سلطة قضائية فى الولايات المتحدة، وفى السطور التالية نسلط الضوء على النظام القضائى للولايات المتحدة.

 

ويعكس النظام القضائى فى الولايات المتحدة طبيعة التقسيم السياسى للولايات ممثلا فى اتحاد فيدرالى بين الولايات الخمسين، وعلى هذا أساس هناك نظامين قضائيين، الأول على المستوى الوطنى الفيدرالى، والثانى يخص كل ولاية على حدة.

 

 فيما يتعلق بالمستوى الفيدرالى، هناك ثلاث محاكم، بحسب ما يقول موقع وزارة العدل الأمريكية. الأول محاكم المقاطعة District courts، (أول درجات التقاضى)،  ومحاكم الدوائر Circuit courtsن وهى أول مستوى للاستئناف، والمحكمة العليا الأمريكية وهى المستوى الأخير من الاستئناف فى النظام الفيدرالى. وهناك 94 محكمة مقاطعة، و13 محكمة دائرة (استئناف ) ومحكمة عليا واحدة على مستوى البلاد.

 

وتعد المحكمة العليا أعلى محكمة فى النظام القضائى الأمريكى ولديها سلطة البت فى الاستئناف بشأن كل القضايا سواء فى القضاء الفيدرالى أو أمام محاكم الولايات، لكنها تتعامل بالقانون الفيدرالى.

 

 

 ويوضح موقع وزارة العدل الأمريكية أن المحاكم فى النظام الفيدرالى تعمل بشكل مختلف إلى حد كبير عن محاكم الولايات. والاختلاف الأساسى فى القضايا المدنية (عكس القضايا الجنائية) هو أنواع القضايا التى يمكن النظر فيها فى النظام الفيدرالى. حيث تقتصر اختصاصات المحاكم الفيدرالية ويمكنها النظر فى القضايا التى يفوض بها فقط الدستور الأمريكى أو الأوضاع الفيدرالى. ويقوم الرئيس الأمريكى باختيار القضاة الفيدراليين، وقضاة المحكمة العليا الذين يطلق عليهم لقب Justices، ويتم التصديق عليهم من قبل مجلس الشيوخ.

 

أما عن محاكم الولايات، فكل ولاية لها نظام قضائى خاص بها، وبها درجتين على الأرجح من التقاضى، درجة أولى، ومحكمة عليا خاصة بالولايات، ويتم اختيار قضاة الولاية إما بترشيح من حاكمها وتصديق مجلس نوابها، أو بانتخاب مباشر بحد أقصى دورتين انتخابيتين مدتهما 14 عاما.


 


الولايات المتحدة

النظام القضائى الامريكى

المحكمة العليا الامريكية

القضاء الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ملعب جوبوما الكاميرونى يستضيف نهائى دورى أبطال أفريقيا والرباط للكونفدرالية

ملعب جوبوما الكاميرونى يستضيف نهائى دورى أبطال أفريقيا والرباط للكونفدرالية

الداخلية تعقم لجان الثانوية العامة بالسجون..صور

الداخلية تعقم لجان الثانوية العامة بالسجون..صور

اتحاد الكرة يحدد 9 شروط قبل عودة الأندية للتدريبات الجماعية

اتحاد الكرة يحدد 9 شروط قبل عودة الأندية للتدريبات الجماعية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 19-6-2020..وعيار 24 يسجل 209.13 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 19-6-2020..وعيار 24 يسجل 209.13 ريال

الأهلي يبحث مع هيدرسفيلد شروط بيع رمضان صبحى نهائياً

الأهلي يبحث مع هيدرسفيلد شروط بيع رمضان صبحى نهائياً

ملاحظات للأندية قبل عودة الدورى الممتاز 25 يوليو المقبل.. تكلفة الإجراءات الطبية صداع مزمن فى رأس المسئولين.. العوائق أمام عودة المحترفين الأجانب.. ورفض تحمل مسئولية إصابات اللاعبين بفيروس كورونا

ملاحظات للأندية قبل عودة الدورى الممتاز 25 يوليو المقبل.. تكلفة الإجراءات الطبية صداع مزمن فى رأس المسئولين.. العوائق أمام عودة المحترفين الأجانب.. ورفض تحمل مسئولية إصابات اللاعبين بفيروس كورونا

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوى وأسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوى وأسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها

7 سنوات على ثورة 30 يونيو.. أعادت الهدوء للبلاد..خلقت مناخًا آمنًا للاقتصاد والاستثمار.. ورسخت قيم احترام حقوق الإنسان والمواطنة.. وضعت أسس وقواعد جديدة لإقامة المشروعات الوطنية الضخمة فى مختلف أنحاء مصر

7 سنوات على ثورة 30 يونيو.. أعادت الهدوء للبلاد..خلقت مناخًا آمنًا للاقتصاد والاستثمار.. ورسخت قيم احترام حقوق الإنسان والمواطنة.. وضعت أسس وقواعد جديدة لإقامة المشروعات الوطنية الضخمة فى مختلف أنحاء مصر

جالطة سراى التركى يتوصل لاتفاق مع محمود تريزيجيه

جالطة سراى التركى يتوصل لاتفاق مع محمود تريزيجيه

الأهلي يرحب بتمديد إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودى

الأهلي يرحب بتمديد إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودى

السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة