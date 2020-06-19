وقال المركز المشكل من كبار المسؤولين الطبيين في إنجلترا وأسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، إن ذلك يعني أن الوباء في حالة انتشار عام ولم ينته بعد، لكن انتقاله لم يعد "عاليا أو متزايدا بشكل كبير"، بحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

من جانبه، وصف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، تخفيض مستوى التحذير بأنه "لحظة كبرى" بالنسبة للمملكة المتحدة، وأنه أظهر أن "خطة الحكومة تنجح" في خفض معدلات الإصابة.

ووفقًا لتوجيهات الحكومة البريطانية، فإن التخفيض إلى مستوى التحذير الثالث سيعني "التخفيف التدريجي للقيود وتدابير التباعد الاجتماعي".

وكان بوريس جونسون، قد ألمح في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى تغيير القاعدة الخاصة بالتباعد الاجتماعي التي توصي بترك مسافة مترين بين الأشخاص، في مسعى للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، حيث أظهرت الأرقام تأثير فيروس كورونا على سوق العمل والاقتراض والدين الوطني.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لجونسون في داونينج ستريت، ردا على الضغوط من أجل تخفيف تلك القاعدة، والتي قالت العديد من الأعمال، ومنها المتاجر والمطاعم، إنها تعوق قدرتها على استئناف عملها