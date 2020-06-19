اليوم السابع
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باكستان تحذر الهند من رد قوى ومناسب حال أى عدوان ضدها

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:30 م
باكستان تحذر الهند من رد قوى ومناسب حال أى عدوان ضدها عمران خان رئيس وزراء باكستان
أ ش أ

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حذر وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، اليوم الجمعة، من أن إسلام آباد سترد بقوة إذا شنت الهند أى عدوان ضدها.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الباكستانى -وفق ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- فى كلمة ألقاها فى الجلسة لمجلس الشيوخ الباكستانى باسلام آباد.

وأكد أن الهند تواجه عزلة دبلوماسية وبأنها على حافة الإفلاس فى أعقاب فيروس كورونا المستجد، وأن الهند توترت علاقاتها مع جميع الدول الإقليمية بما فيها الصين والنيبال.
وأوضح أن الهند يمكن أن تنفذ عملية كاذبة ضد باكستان فى الوضع الراهن، محذرا من أن باكستان سترد بقوة إذا شنت الهند أى عدوان ضدها.

 

 


باكستان

الهند

عمران خان

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