انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات بسبب تحويل المرافق

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "الحى السابع وشارع ذاكر حسين وشارع أبو العتاهية وندرلاند واسكان عثمان وجزء من شارع عبد الله العربى، وشارع عباس العقاد بالمنطقة الأولى وشارع مصطفى النحاس بالمنطقة السادسة وجزء من المنطقة الثامنة"، لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعه العاشرة صباح غدا السبت وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم وذلك بسبب أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 400 المتعارض مع قواعد كوبرى مصطفى النحاس الجارى تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية.

وتهيب الشركة بالمواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

من ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة‪ "ISO 9001-2015" فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والإعلام‪.

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة‪ TSM للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة‪.

وأكد رئيس شركة مياه القاهرة أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كل فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة‪.