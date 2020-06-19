اليونيسف تعلن وصول أول دفعة لمجموعات اختبار لفيروس كورونا إلى اليمن

وكالات

أعلنت منظمة اليونيسف وصول دفعة أولى مكونة من 10 آلاف مجموعات اختبار لفيروس كورونا إلى صنعاء.

وأفادت المنظمة، في بيان أصدرته الخميس، أنه من المتوقع وصول شحنة إضافية مكونة من 8 آلاف مجموعة اختبار إلى عدن في الأيام القادمة، مشيرة إلى أن استجابة المنظمة لكوفيد-19 في اليمن تعاني من نقص شديد في التمويل، حيث تم تلقي حتى الآن، 10 في المائة فقط من نداء اليونيسف للتمويل البالغ 53 مليون دولار.

وأشادت اليونيسف بسخاء الجهات المانحة، مشيرة إلى أنه ظل ينقذ حياة الملايين من الأطفال، على مر السنين.

من جانبها أوضحت ممثلة اليونيسف في اليمن سارة بيزولو نيانتي، أن مجموعات الاختبار ستسمح بإجراء اختبار أوسع لكوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، وإدارة الحالات المؤكدة في الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح.

وأبانت أن اليونيسف ستواصل جلب الإمدادات الحيوية لليمن لدعم جهود الاستجابة وحماية الأطفال ومجتمعاتهم من الجائحة.