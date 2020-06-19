المصلون يفترشون سطح المسجد النبوى منعا للتزاحم بصلاة الجمعة.. فيديو وصور

إيمان حنا

التزم المصلون اليوم بالمسجد النبوى بالإجراءات الوقائية التى فرضتها وزارة الصحية بالتزامن مع عودة المصلين ، ومن أهمها الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين المصلين .

وفى الحرم المكى ألقى فضيلة الشيخ سعود الشريم خطبة الجمعة، وقال فيها: "حقيقة الدنيا أن لا دوام فيها ولا بقاء فما جعل الله الخلد فيها لبشر قط، وإن دنيا هذه صفتها ليست جديرة بأن يشغل العبد نفسه بها عما هي أدوم منها

#الحرم_المكي | فضيلة الشيخ سعود الشريم: حقيقة الدنيا أن لا دوام فيها ولا بقاء فما جعل الله الخلد فيها لبشر قط، وإن دنيا هذه صفتها ليست جديرة بأن يشغل العبد نفسه بها عما هي أدوم منها وأبقى.#يوم_الجمعة#السعودية pic.twitter.com/lZHjvzNU3d — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 19, 2020

بدأت وكالة المسجد النبوي الفتح التدريجي لسطح ⁧‫الحرم الشريف في صلاة ⁧‫الجمعة‬⁩ من خلال السلالم ( 37 ، 34 ، 21 ، 8 ، 5 ) ، ويأتي هذا الإجراء للتوسعة على المصلين الذين يزداد تدفقهم في اليوم المبارك .وفق صحيفة الرياض، وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه ، وفي سياق التدابير التي اعتمدتها الوكالة ومنها : تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين ، ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول إضافة إلى رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً على أن تكون الصلاة على الرخام وغسل وتعقيم الأرضيات والساحات بعد كل صلاة مع فتح القباب والمظلات بشكل دوري لتجديد التهوية ، ووضع خطوط أرضية لتحقيق تباعد الصفوف وأخرى لتحقيق التباعد بين المصلين.

الصلاة على سطح المسجد النبوى وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد بدأت في الثامن من شوال الجاري في فتح المساجد والجوامع في مناطق ومحافظات السعودية عدا مدينة مكة المكرمة، التي تقرر أن تبدأ استقبال المصلين في التاسع والعشرين من شهر شوال الجاري، والذي يوافق يوم الأحد المقبل، مالم يطرأ أي تغيير.

التزام المصلين بالتباعد الاجتماعى أثناء أداء صلاة الجمعة اليوم وبالتزامن مع إعادة فتح المسجد النبوى أماما المصلين فى بداية يونيو الجارى ، أصدر مجلس رئاسة شئون الحرمين، مجموعة من النصائح للمصلين قبل التوجه لأداء صلاة الجمعة في المسجد النبوي، ونشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، انفوجراف يحتوى على مجموعة من النصائح للمصلين للوقاية من عدوى كورونا، وهي: "الوضوء من المنزل، إحضار السجادة الخاصة بك، لبس الكمامة، تعقيم اليدين، عدم اصطحاب الأطفال، عدم احضار المأكولات والمشروبات".

إمام المسجد النبوى يؤم المصلين فى صلاة الجمعة اليوم

ومن جانبه قال قال إمام وخطيب المسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان ، في خطبة الجمعة اليوم، من حق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا في مقابل إحسانه إلينا وإفضاله علينا الصلاة والسلام عليه ، فالصلاة عليه من أعظم وسائل النجاة وأنفس الصلاة وأعظم القربات وأزكى الطاعات وأجل ما تعمر به الأوقات وتضاعف به الحسنات وترفع به الدرجات وتمحى به السيئات وتكشف به الهموم والغموم والكربات وتضاعف من الله بعشر صلوات. وفق ما أوردت"الرياض".



المصلون

وأضاف البعيجان : الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ، وقد اصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام من أنفس المعادن والأنفاس ، وكرمه وفضله على سائر الناس , وجعل هديه معيارا للفضل والقياس أنقذ الله به البشرية من غياهب الشرك والجهل ودياجير الظلام , وانحطاط القيم والأخلاق , وانتكاس الفطرة والتمزق والانقسام , فكان حريصا على هدايتنا ونجاتنا وسعادتنا , قال تعالى : " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم " , وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم : " رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني " وفي عيسى عليه السلام : " إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم " فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال : اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل : " يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في امتك ولا نسوءك ".



سطح المسجد النبوى سطح المسجد النبوى

وأضاف ، خطيب المسجد النبوى: إن للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد ما لا يحصر ، ومن الآثار والثمرات ما لا يحصى ، وفيها من مصالح الدنيا والآخرة ما لا يستقصى ، مضيفا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة معروضة عليه , فاحرصوا أن تكون وفق منهجه بالاتباع , وانؤوا بها عن الغلو والهوى والابتداع .



المصلون



خطيب المسجد النبوى الشيخ عبد اللله البوعيجان