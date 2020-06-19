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الكشف عن تفاصيل صورة حمل متظاهر أسود لآخر أبيض فى مظاهرات لندن

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:29 م
الكشف عن تفاصيل صورة حمل متظاهر أسود لآخر أبيض فى مظاهرات لندن الصورة المنتشرة لرجل أسود يحمل رجلا أبيض بمظاهرات لندن
كتبت مريم بدر الدين

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كشفت صحيفة الجارديان البريطانية تفاصيل جديدة مثيرة، عن صورة لرجل يدعى لاتريك هاتشينسون من أصول إفريقية يحمل آخر أبيض، أصيب خلال مظاهرات لحركة "حياة السود مهمة" في لندن، ويدعى الرجل الأبيض برين ميل، وكان يعمل ضابطا في شرطة النقل البريطانية، وقد ظهر في الصورة محمولا على كتف بهاتشينسون الذي حاول إبعاد ميل عن مكان المظاهرة، بعدما أصيب في رأسه وبدأ الدم ينزف منها، وحظي بإشادة واسعة إذ وصف كثيرون تصرفه بالبطولي، فيما حققت الصورة انتشارا كاسحا على مستوى العالم وتناقلتها أكبر الصحف ووكالات الأنباء.

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وأشات الصحيفة إلى أن ميل (55 عاما) تقاعد عن العمل في شرطة النقل البريطانية في العاصمة لندن في سبتمبر 2014، كما عمل محققا في الشرطة في الأشهر الأخيرة قبل تقاعده.

وبينما لم يعلق ميل على ما جرى معه خلال المظاهرة التي نظمت في العاصمة البريطانية، فإن أحد أقاربه نقل عنه استعداده لتقديم الشكر إلى هاتشينسون الذي أنقذ حياته.

وقال هاتشينسون لصحيفة "جارديان"، إن الصورة التي التقطت له وهو ينقل الرجل الجريح ميل إلى بر الأمان "تؤكد على الوحدة التي يتحلى بها المجتمع في مكافحة مظاهر العنصرية".

وكان ميل يشارك في مظاهرة لليمين المتطرف من أجل حماية النصب التذكارية، بالتزامن مع مظاهرة أخرى لحركة "حياة السود مهمة"، واندلعت اشتباكات بين المشاركين في المظاهرتين.

 


مظاهرات لندن

جورج فلويد

احتجاجات

امريكا

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