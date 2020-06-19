العلاج الحر بصحة بورسعيد يحرر 7 محاضر للمنشآت الطبية الخاصة بحى الجنوب.. صور

بورسعيد – السيد فلاح

قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمحافظة حررت 7 محاضر لمنشآت طبية خاصة بحي الجنوب فى محافظة بورسعيد، عبارة عن مخالفات ما بين تشغيل منشأة طبية بدون ترخيص ووجود مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها من وزارة الصحة المصرية وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أن الحملة جاءت فى إطار الاهتمام بصحة المواطن البورسعيدي والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب بجودة وآمان الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالقطاع الخاص وبناءً على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قام اليوم الدكتور أحمد منصور، مدير إدارة العلاج الحر والدكتور رامي الفرارجي، نائب مدير الإدارة وأشرف حمدان، المسئول الإدارى، بحملة علي المنشآت الطبية الخاصة بحي الجنوب فى محافظة بورسعيد، وذلك للتأكد من جودة وآمان الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالقطاع الخاص خاصة في ظل المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الدولة التنفيذية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أن الحملة أسفرت عن تحرير 7 محاضر عن مخالفات ما بين تشغيل منشأة طبية بدون ترخيص ووجود مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها من وزارة الصحة المصرية وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوي وبناءً عليه تم تحرير المحاضر اللازمة في ضوء القانون.

وأكد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، على استمرار تلك الحملات بكافة الأحياء خلال الفترة الحالية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومطابقة الخدمات المقدمة لمعايير الجودة واحتياطات مكافحة العدوي وذلك بهدف التأكد من آمان و جودة الخدمة.