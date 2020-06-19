اليوم السابع
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العثور على قاض إيرانى متهم بالفساد ميتا فى رومانيا

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:22 م
العثور على قاض إيرانى متهم بالفساد ميتا فى رومانيا عناصر من الشرطه الرومانيه
بوخارست (رويترز)

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قالت الشرطة إن قاضيا من رجال الدين الإيرانيين متهم بالفساد فى طهران ويتهمه نشطاء بانتهاكات لحقوق الإنسان عُثر عليه ميتا اليوم الجمعة فى فندق بالعاصمة الرومانية بوخارست.

 

وغلام رضا منصورى الذى فر من إيران فى العام الماضى واحد من عدد من القضاة الذين اتهموا بالفساد خلال محاكمة كبرى لمسؤول قضائى كبير سابق بدأت فى طهران فى السابع من يونيو.

 

وألقت الشرطة الرومانية القبض على منصورى فى وقت سابق من الشهر الجارى وكان من المتوقع أن تصدر محكمة رومانية حكما فى الشهر المقبل حول ما إذا كان يتم تسليمه لإيران.

 

وقالت الشرطة فى بوخارست إن فندقا عثر على أحد نزلائه ميتا فى الردهة بعد سقوطه فيما يبدو من طابق أعلى.

 

وقالت الشرطة فى بيان "تببن أن الرجل (52 عاما) مواطن أجنبى متحفظ عليه قضائيا بسبب جرائم ارتكبها فى دولة أخرى". وأضافت أن التحقيق جار فى وفاته.

 

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية وفاة منصورى وقالت إنها فى انتظار تقرير من رومانيا. وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوى لوسائل الإعلام الإيرانية إن منصورى ذهب إلى السفارة الإيرانية لبحث إمكانية عودته وإن الشرطة الرومانية ألقت القبض عليه لأنه مطلوب فى طهران.

 

 


قاض إيرانى

ايران

أخبار ايران

الفساد

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بوخارست

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