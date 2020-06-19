الصين تسجل 32 إصابة جديدة بكورونا فى البر الرئيسى منها 25 فى بكين

رويترز

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الجمعة إن البلاد سجلت 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 18 يونيو، منها 25 حالة بالعاصمة بكين.

هذا بالمقارنة مع 28 حالة إصابة مؤكدة قبل يوم، منها 21 في بكين. وتقيد السلطات المحلية حركة الناس بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى.

وسجلت السلطات الصحية أيضا خمس حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، مقارنة مع ثماني حالات في اليوم السابق.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.