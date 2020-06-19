اليوم السابع
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الصين تجرى اختبارات بشرية على سادس لقاح تجريبى لكورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:00 م
الصين تجرى اختبارات بشرية على سادس لقاح تجريبى لكورونا لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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تجرى الصين  اختبار لقاح تجريبي سادس ضد فيروس كورونا  الآن على البشر، بعد أن قالت كلوفر بيوفارماسيوتيكالز اليوم الجمعة إن دراسة في مرحلة مبكرة لمرشحها كانت جارية باستخدام معززات لقاح من المملكة المتحدة GSK (GSK.L) و Dynavax في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكاله"رويترز".

وقالت الشركة الصينية إن التجربة ، التي تسجل حوالي 150 مريضا بالغا وكبارا ، ستقيم المعززين المختلفين أو المساعدين ، بالاشتراك مع لقاح  SCB-2019 التجريبى.

لقاح الصين

لا توجد لقاحات أو علاجات معتمدة للمرض الناجم عن الفيروس التاجي الجديد ، ولكن تجري تجربة عشرات اللقاحات على مستوى العالم في الوقت الذي يتدافع فيه صانعو الأدوية والحكومات لمكافحة الأزمة الصحية.

وقال  شركة كلوفر إن بيانات السلامة الأولية من الدراسة متوقعة في أغسطس من هذا العام وستستهدف بدء دراسات أوسع بحلول نهاية هذا العام.

تمثل الصين الآن ما يقرب من نصف التجارب السريرية التي تختبر لقاحات فيروس كورونا ، بما في ذلك المرشحين من CanSino Biological و Sinopharm (1099.HK) ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية.

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وأكدت شركة جلاكسو سميث كلاين أكبر منتج لقاحات في العالم يوم الجمعة التزامها بدعم نهج التحصين التقليد. وقد عملت بشكل رئيسي كمساهم في المواد المساعدة ، أو معززات الفعالية ، التي يتم دمجها مع البروتينات التي تسمى المستضدات التي تساعد على بناء المناعة.

بدأ كلوفر وصانع الأدوية البريطاني تعاونهما للحصول على لقاح فيروس كورونا في فبراير من هذا العام ، وتعاونت الشركة الصينية مع Dynavax في الشهر التالي.

 


كورونا

لقاح كورونا

لقاح فيروس كورونا

كورونا نيوز

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