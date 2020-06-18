أكثر من 400 متطوع لاختبار لقاح كورونا فى بلجيكا مقابل 1500 يورو للفرد

كتب: أحمد علوى

تطوع أكثر من 400 شخص لاختبار لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ،الذي طوره المختبر البلجيكي يانسن فارماسيوتيكا ووفقاً لما ذكرته الصحف هيت نيوسبلاد ، دي ستاندارد ، جازيت فان أنتويرب ، وهيت بيلانج فان ليمبورج ، تعتبر هذه حصة كبيرة مقارنة باختبارات أخرى في مرحلة التقييم الأولي، علاوة على ذلك ، لم يسبق أن شارك عدد كبير مثل هذا من الأشخاص في دراسة سريرية.

وسيتم إجراء الاختبارات الأولى في منتصف يوليو في بلجيكا ، قبل شهرين من الموعد المقرر، وعلى الرغم من حماس المتطوعين ،لا تزال هناك حاجة لمزيد من المتطوعين.

وبعد فحص الأشخاص المستعدين لإجراء الإختبار أولاً للتأكد من أنهم بصحة جيدة، وإجمالاً ، سيشارك ما يقرب من 500 متطوع في المرحلة الأولى من الدراسة في بلجيكا ،سيتم تعويضهم حتى 1500 يورو للشخص.