الصحة تلزم الفنادق بتخصيص أماكن للعزل كشرط لعودة النزلاء

كتب وليد عبد السلام

ألزمت وزارة الصحة والسكان الفنادق بتخصيص أماكن للعزل المؤقت للحالات المشتبة في اصابتها بفيروس كورونا مع بدء عودة النشاط السياحي بمحافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء .

وشملت الضوابط التعاقد مع مشتشفي عزل لنقل الحالات المشتبه فى إصابتها بكورونا، على أن يتوفر بالفندق عيادة طبية تعمل علي مدار 24 ساعة بفريق طبى متخصص.

كانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الضوابط الصحية لإعادة الأنشطة السياحية في 3 محافظات بالجمهورية" البحر الأحمر ، مطروح ، جنوب سيناء " خلال الفترة المقبلة حيث تشمل الضوابط آليات فتح المطاعم والفنادق وعودة الطيران فى هذة المحافظات.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن ضوابط عمل الفنادق تتمثل في الفحص الظاهرى لكل النزلاء مع قياس درجة الحرارة وكذلك فحص العاملين مع توفير عيادة طبية وفريق طبي يعمل علي مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع لمتابعة كل الحالات التي يشتبه فيها مع الإستمرار في تعزيز تقديم الخدمة والرعاية الصحية بالفنادق .

وأوضحت الضوابط التي حددتها وزارة الصحة بالنسبة للفنادق لعودة النشاط السياحي أن الفنادق ستلتزم بتخصيص مكان مؤقت لعزل الحالات المشتبة في اصابتها بفيروس كورونا علي أن يتم نقلها فيما بعد للمستشفيات كما اشترطت وزارة الصحة والسكان تعاقد الفندق مع مستشفي للعزل .

وكشفت الضوابط عن ضرورة الإلتزام بالتباعد في الأماكن المخصصة للترفية واستخدام المطهرات والمعقمات المعتمدة في الغرف وحمامات السباحة والمطاعم مع التهوية الجيدة وصيانه التكيفات والتتبع الدورى لعاملين وعدم السماح للعاملين بخدمة الغرب بمخالطة النزلاء مع التأكيد علي الفحص الدورى للفريق مع الالتزام بارتداء الكمامات.

وتشمل ضوابط فتح المطاعم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، مع الالتزام بالتباعد داخل المحال، وارتداء الكمامات، وعدم تناول الطعام والزبائن مناظرين لبعض.

أما بالنسبة للمطارات فإنه سيتم العمل بنظام بوبات المسح الحرارى لكل القادمين علي متن الطائرات والالتزام بالكشف الظاهرى للقادمين لبيان ما اذا كان هناك اعراض من عدمة متعلقة بالاصابة بكورونا كما تم رسم ما يسمى بالمسارات الآمنه لدخول وخروج المسافرين في مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم ومهمة المسارات الآمنه أنها تضمن الدخول والخروج الآمن من المطار كما سيتم مناظرة جميع الركاب مع مراعاة التباعد الإجتماعي في صالات المطار والالتزام بارتداء الكمامات .