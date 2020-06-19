اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تتخطى حاجز 95 ألف حالة شفاء من كورونا ومؤشر حالات كورونا الحرجة يرتفع

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:58 م
السعودية تتخطى حاجز 95 ألف حالة شفاء من كورونا ومؤشر حالات كورونا الحرجة يرتفع الصحة السعودية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أربع مدن في المملكة العربية السعودية، اليوم، الجمعة ، نصف حالات كورونا المعلنة؛ حيث شهدت الرياض 1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وهو ما يعتبر انخفاضًا ملحوظًا في معدل الحالات الجديدة مقارنة بالفترة الماضية.
 
وشهدت ثلاث مدن أخرى تسجيل 1119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19.
 
فيما وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة، من بينها 384 حالة في جدة، و305 حالات في مكة المكرمة، والهفوف 430.
 
 
وبلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في المملكة 95764حالة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.
 
وكشفت الوزارة عن تسجيل 1849 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى 4301 حالة إصابة جديدة, فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 150 ألفًا .
 
ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 1941 حالة بعدما وصل أمس إلى 1877 حالة.
 
وبلغ معدل الارتفاع 64 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا .

 


كورونا

فيروس كورونا

الوفيات

الاصابات

السعوديه

الرياض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة