السعودية تتخطى حاجز 95 ألف حالة شفاء من كورونا ومؤشر حالات كورونا الحرجة يرتفع

وكالات

سجلت أربع مدن في المملكة العربية السعودية، اليوم، الجمعة ، نصف حالات كورونا المعلنة؛ حيث شهدت الرياض 1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وهو ما يعتبر انخفاضًا ملحوظًا في معدل الحالات الجديدة مقارنة بالفترة الماضية.

وشهدت ثلاث مدن أخرى تسجيل 1119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19.

فيما وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة، من بينها 384 حالة في جدة، و305 حالات في مكة المكرمة، والهفوف 430.

وبلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في المملكة 95764حالة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 1849 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى 4301 حالة إصابة جديدة, فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 150 ألفًا .