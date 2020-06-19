وأفاد بيان للمكتب الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" بأن الرئيسين الروسي والبيلاروسي تطرقا إلى بعض جوانب التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة "كورونا" وعواقبها.



وفي سياق الاحتفالات القادمة في 24 يونيو الجاري في موسكو بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر في الحرب العالمية الثانية، أوضح البيان أنه تم التأكيد على الأهمية الخاصة لهذه الذكرى لشعبي البلدين.



وكان نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو قد أعلن في وقت سابق أنه من المتوقع حضور الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، العرض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو.