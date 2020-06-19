اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية تدعم التحول الديمقراطى فى السودان

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:25 م
الخارجية الأمريكية تدعم التحول الديمقراطى فى السودان بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
أ ش أ

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أعلنت مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن منافسة مفتوحة للمنظمات المهتمة بتقديم طلبات لمشروع في السودان يدعم المساءلة وحماية الفضاء المدني خلال الفترة الانتقالية، بهدف التحول الديمقراطي الناجح في السودان، مع التركيز على استجابة المواطنين للحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان نشرته اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني- أن الهدف من البرنامج هو زيادة وحماية الفضاء المدني، مشيرة إلى أن الوصول لإجراء الانتخابات الوطنية، سيتطلب خطوات مهمة.


ولفتت الوزارة إلى تأخر تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وعدم تشكيل لجنة الانتخابات الوطنية أو تعيين حكام مدنيين.


بومبيو

أمريكا

السودان

أخبار السودان

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