الحكومة ترد على شائعة زيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة الحركة

كتبت هند مختار

نفت وزارة الطيران ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران في أول يوليو المقبل، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران في أول يوليو المقبل.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن أسعار تذاكر الطيران كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة جديدة، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع عودة حركة الطيران، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الركاب.

وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم تعقيم المطارات بشكل مستمر، مع توفير الكاميرا الحرارية التي تم تركيبها في صالات الوصول والتي تقوم بفحص درجة حرارة الركاب، فضلاً عن اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية داخل الطائرة، والتي تشمل تعقيم الطائرة قبل وبعد كل رحلة وتزويدها بالمطهرات، بالإضافة إلى إلزام كافة المتواجدين بها بارتداء الماسك، هذا إلى جانب تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، وحظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة.