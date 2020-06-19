التليجراف: بريطانيا تخفض التأهب لكورونا من المستوى الرابع إلى الثالث

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن مستوى التأهب لمرض كوفيد 19 فى بريطانيا سيتم تخفيضه من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، لكن الخبراء حذروا من أن الوباء لم ينته بعد، وأوصى مركز الأمن الحيوى المشترك بضرورة خفض مستوى التأهب لكوفيد 19، المكون من خمس مستويات والذى كشفه رئيس الحكومة بوريس جونسون فى مايو الماضى. وهو ما يعنى أن الوباء منتشر بشكل عام، لم ينته بعد لكن انتقاله لم يعد مرتفعا أو مرتفعا بشكل كبير، بحسب ما يقول مسئولو الصحة فى إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

ووصف وزير الصحة البريطانى مات هانكوك تخفيض مستوى التأهب بأنه لحظة مهمة للمملكة المتحدة، وأنه أظهر أن خطة الحكومة تعمل على خفض معدل الإصابة.

ووفقا لتوجيهات الحكومة البريطانية، فإن التخفيض لمستوى التأهب الثالث يعنى التخفيف التدريجى فى القيود وإجراءات التباعد الاجتماعى.

وكان جونسون قد ألمح هذا الأسبوع إلى تغيير قاعدة التباعد الاجتماعى التى تلزم بمسافة فترين كوسيلة للمساعدة على إحياء الاقتصاد بعدما أظهرت الأرقام مدى تأثير وباء كورونا على سوق العمل والإقراض والدين الوطنى.

وكان عدد وفيات كورونا فى بريطانيا قد تجاوز 42 ألف خلال الاسبوع الماضى، لتعد من أعلى معدلات الوفاة فى أوروبا.



