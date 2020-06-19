اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يحث بيلاروسيا على ضمان انتخابات رئاسية نزيهة

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:21 م
الاتحاد الأوروبى يحث بيلاروسيا على ضمان انتخابات رئاسية نزيهة رئيس بيلاروسيا
كتبت: هناء أبو العز

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في سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة في بيلاروسيا المقررة 9 أغسطس المقبل، حث الاتحاد الأوروبي بقوة، السلطات البيلاروسية على ضمان مسابقة سياسية ذات مغزى وتنافسية، وعدم  منع أي مرشح محتمل من استيفاء إجراءات التسجيل بسبب التدابير التقييدية ذات الدوافع السياسية.
 
يذكر أن أمس ، اعتُقل فيكتور باباريكا ، أحد المرشحين المحتملين للرئاسة ، وابنه إدوارد باباريكا ، مدير حملته ، في قضية جنائية.
 
ودعا  الاتحاد الأوروبي السلطات البيلاروسية إلى الإفراج الفوري عنهم من الاحتجاز السابق للمحاكمة، وضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون، بما في ذلك إجراء تحقيق عادل وشفاف والحق في الاتصال بمحام، مع ضرورة تحقيق محايد ودون ضغط سياسي.
 
وطالب الاتحاد،  السلطات البيلاروسية احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ، بما يتماشى مع التزامات بيلاروس الدولية، والامتناع عن أي قيود على حقوق المرشحين المحتملين، وتجنب أي اعتقال للمتظاهرين السلميين، والإفراج الفوري عن جميع النشطاء المحتجزين تعسفاً.
 
 وأضاف البيان  إن حالات إساءة المعاملة المبلغ عنها للأشخاص المحتجزين بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية ، بما في ذلك Pavel Severinets ، تبعث على القلق الشديد.
 
ويتوقع الاتحاد الأوروبي من بيلاروس أن تدعو رسميا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات في أقرب وقت ممكن. 
 
وقال بيان الاتحاد،  إن الانتخابات الآمنة والسلمية والحرة والنزيهة سوف تعزز التنمية الديمقراطية في بيلاروسيا ، وتعزز سيادتها واستقلالها ، وتمهد الطريق لمزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي والازدهار الاقتصادي للشعب البيلاروسي.
 
 

بلاروسيا

الانتخابات

الاتحاد الأوروبى

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