اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 04:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات: زوجان فى الـ70 يتعافيان من كورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:37 ص
الإمارات: زوجان فى الـ70 يتعافيان من كورونا كورونا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، تعافي زوجين في عقدهما الثامن من العمر من فيروس كورونا، بعد 20 يوما من إصابتهما به، وعودتهما إلى حياتهما الطبيعية، بحسب ما ذكر موقع "الإمارات اليوم".

وقال ابنهما يعقوب يوسف الحمادي، إن "والده (75 عاما) تعرض لمشكلة صحية مفاجئة، فسارع لنقله إلى مستشفى خاص برفقة والدته (73 عاما)".

وأضاف، أنهما "خضعا لإجراء المسحة الطبية، وظهرت النتيجة إيجابية (مصاب)، كانت من أصعب اللحظات صعودهما إلى سيارة الإسعاف من دون مرافق، نتيجة الإجراءات الاحترازية".

وأكد الحمادي إجراء الفحوص لوالديه، وتعيين فريق طبي متخصص لرعايتهما وإعطائهما العلاج والفيتامينات لتقوية مناعتهما.

وذكر أن اهتمام الجهات الصحية بهما نفسيا وعلاجيا وغذائيا، أسهم في سرعة تعافيهما من الفيروس وعودة الطمأنينة إلى أفراد الأسرة، لأن "حالتهما كانت مستقرة ولم يطرأ عليهما أي تطور أو تدهور".

وتابع: "أمضيا 20 يوما في الحجر الصحي داخل الفندق، وأجريت لهما 5 مسحات طبية قبل السماح لهما بالعودة إلى المنزل، إثر ظهور النتيجة النهائية سلبية (غير مصاب)".

 

كورونا

الإمارات

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خطط تعافى بلدان الخليج.. الإمارات: نمضى بخطى ثابتة على طريق التعافى..استئناف نشاط المطاعم والمقاهى فى أبوظبى.. السعودية: عودة الحياة الطبيعية الأحد المقبل وعقوبات للمخالفين.. الكويت تسير فى خطة من 5 مراحل

الخميس، 18 يونيو 2020 07:00 م

علم الإمارات يزين برج نامسان بكوريا بمناسبة 40 عاما من العلاقات الدبلوماسية

الخميس، 18 يونيو 2020 03:11 م

الامارات تعلن تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

الخميس، 18 يونيو 2020 12:50 م

الإمارات: بلدنا الأولى عالميا بفحوصات كورونا وتقدم نموذجا فى مكافحة الجائحة

الخميس، 18 يونيو 2020 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

لأول مرة.. عرض نسخة نادرة من المصحف الشريف تعود للعصر العثمانى بمتحف الغردقة

لأول مرة.. عرض نسخة نادرة من المصحف الشريف تعود للعصر العثمانى بمتحف الغردقة

فيديو وصور.. حكاية أسراب الخفافيش بمنزل الخانكة المهجور × 10 معلومات

فيديو وصور.. حكاية أسراب الخفافيش بمنزل الخانكة المهجور × 10 معلومات

دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

نكشف بالدلائل.. "شاومينج" ينصب على طلاب الثانوية قبل 48 ساعة من الامتحانات

نكشف بالدلائل.. "شاومينج" ينصب على طلاب الثانوية قبل 48 ساعة من الامتحانات

الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب

الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب

8 أرقام تكشف أزمة قطاع الطيران والسفر العالمى بسبب كورونا.. تعرف عليها

8 أرقام تكشف أزمة قطاع الطيران والسفر العالمى بسبب كورونا.. تعرف عليها

نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة