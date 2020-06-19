الإمارات: زوجان فى الـ70 يتعافيان من كورونا

وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، تعافي زوجين في عقدهما الثامن من العمر من فيروس كورونا، بعد 20 يوما من إصابتهما به، وعودتهما إلى حياتهما الطبيعية، بحسب ما ذكر موقع "الإمارات اليوم".

وقال ابنهما يعقوب يوسف الحمادي، إن "والده (75 عاما) تعرض لمشكلة صحية مفاجئة، فسارع لنقله إلى مستشفى خاص برفقة والدته (73 عاما)".

وأضاف، أنهما "خضعا لإجراء المسحة الطبية، وظهرت النتيجة إيجابية (مصاب)، كانت من أصعب اللحظات صعودهما إلى سيارة الإسعاف من دون مرافق، نتيجة الإجراءات الاحترازية".

وأكد الحمادي إجراء الفحوص لوالديه، وتعيين فريق طبي متخصص لرعايتهما وإعطائهما العلاج والفيتامينات لتقوية مناعتهما.

وذكر أن اهتمام الجهات الصحية بهما نفسيا وعلاجيا وغذائيا، أسهم في سرعة تعافيهما من الفيروس وعودة الطمأنينة إلى أفراد الأسرة، لأن "حالتهما كانت مستقرة ولم يطرأ عليهما أي تطور أو تدهور".

وتابع: "أمضيا 20 يوما في الحجر الصحي داخل الفندق، وأجريت لهما 5 مسحات طبية قبل السماح لهما بالعودة إلى المنزل، إثر ظهور النتيجة النهائية سلبية (غير مصاب)".