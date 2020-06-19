اليوم السابع
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الإسهال أثناء التسنين.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:00 ص
الإسهال أثناء التسنين.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية التسنين عند الأطفال
كتبت إيناس البنا

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هناك اختلاف في الرأي بين أطباء الأطفال حول ما إذا كان التسنين قد يسبب القيء أم لا، ولكن التهيج والحمى والإسهال التي تسبب القيء هي بعض الأعراض الشائعة عند الأطفال قبل التسنين.
 
ويدعي بعض أطباء الأطفال أن هذه مجرد مصادفة للتسنين،  وأنه يجب فحص الأطفال بحثًا عن أمراض أخرى، ولكن يجب فهم ما يحدث أثناء التسنين وكيف يؤثر على الوظائف الأخرى في الرضيع. 
 

أعراض التسنين الشائعة :

 
التهيج المفرط أو المغص عند الأطفال.
طفح جلدي وسيلان اللعاب أكثر من المعتاد.
الرغبة فى العض.
ارتفاع طفيف  فى درجة الحرارة.
فرك الخد أو شد الأذنين
إسهال
عادة ما تبدأ أعراض التسنين ، بما في ذلك القيء ، قبل 4 أيام وتستمر حتى 3 أيام بعد ظهور السن الجديد، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealtn"،  لست مضطرًا إلى الإفراط في استخدام أي أدوية تسنين يصفها الطبيب لطفلك.
 

ماذا يحدث أثناء التسنين؟

يعتقد بعض الخبراء أن التسنين يسبب القيء ، واللعاب المفرط أثناء التسنين يميل إلى تخفيف البراز ويؤدي إلى الإسهال،  وبالمثل ، يمكن أن يسبب الالتهاب في اللثة الحمى، بينما يرى آخرون أن التسنين يمكن أن يكون مسؤولاً عن التقيؤ.

 ومع ذلك ، فإن الضغط الناجم عن التسنين يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وهذا هو السبب في أن الأطفال يميلون إلى المرض والقيء قبل ظهور أسنانهم الجديدة. 
 
يعتقد البعض الآخر أن أعراضًا مثل الحمى والإسهال والقيء قبل التسنين هي علامات على أمراض أخرى،  أيضا ، يجب على المرء أن يفهم أن السنوات الأولى من الرضيع قد يكون لها أعراض مختلفة من الأمراض. 
 

العناية المناسبة أثناء التسنين

في بعض الأحيان يلوم الآباء التسنين بسبب المضاعفات الشديدة، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وهو أمر غير صحيح، لأنه عادة بعض الأعراض مثل العدوى الفيروسية وعدوى الأذن ومشكلة النوم هي بسبب التسنين، كما أن مشكلة الإفراط في استخدام أدوية التسنين هي النتيجة المعتادة لمثل هذه الفكرة الخاطئة عن مشكلة الطفل، و قد تتسبب المضاعفات الأخرى أيضًا في القيء ، في حين أن التسنين يكون عرضيًا له.
 بعض الإجراءات الوقائية التي يمكن للوالدين اتخاذها:
 
استشر الطبيب: أول شيء يجب القيام به هو التحدث إلى الطبيب لفهم الحالة،  فيمكن أن يكون تجربة أي علاج على الرضيع دون استشارة الطبيب محفوفًا بالمخاطر،  وبالتالي ، تحدث دائمًا مع طبيبك عندما يدخل الرضيع مرحلة التسنين حيث يمكنهم توجيه بعض العلاجات المنزلية البسيطة لتوفير الراحة.
 
النظافة أمر ضروري: التسنين يؤدي إلى التهاب وتهيج اللثة،  لذلك ، بينما يبكي معظم الأطفال ، يحاول بعضهم حتى الحصول على الراحة من خلال مضغ الأشياء الصلبة،  لذلك ، حافظ على النظافة حولهم .
 
يمكن للنظام الغذائي أن يحدث فرقًا: إذا كان الإسهال منتشرًا أثناء التسنين ، فقم بتعديل النظام الغذائي للطفل على النحو المطلوب،  استشر الطبيب حول ما يجب أن يعطى للطفل في الإسهال.، أيض تحقق مما إذا كان الحليب هو الدافع لمزيد من هجمات الإسهال على الطفل، و إذا كان الأمر كذلك ، حاول إبعاد الطفل عن النظام الغذائي للحليب لفترة حتى تهدأ الأعراض.
 

التسنين

الاسهال وعلاقته بالتسنين

مرحلة التسنين

الوقاية أثناء التسنين

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