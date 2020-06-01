إنفو جراف.. اعرفى إزاى تتعاملى مع طلفك أثناء مرحلة التسنين

كتبت ـ نهير عبد النبى

فى رحلة التسنين يرفض الطفل تناول الطعام أو الشراب، كما يعانى من ألم شديد فى الفم وسيلان اللعاب مع طفح جلدى على الذقن والوجه والصدر، وهناك بعض النصائح التى يجب أن تتبعها الأمهات فى المنزل لتخفيف ألم الأسنان عند الطفل دون الحاجة للذهاب للطبيب وحسب ما ذكره موقع myhealth فهى..

1ـ اعطى لطفلك بعض المسكنات التى يصفها الطبيب فى حالة الألم الشديد.

2ـ افركى لثة طفلك بلطف لمدة دقيقتين فى كل مرة.

3ـ لا تستخدمى جل التسنين الذى يحتوى على دواء البنزوكائين.

4ـ امنحى طفلك أشياء آمنة لمضغها مثل حلقات التسنين.

5ـ إذا كان طفلك يتناول الأطعمة الصلبة، فحاولى تقديم الأطعمة والسوائل الباردة لتخفيف آلام اللثة.



