وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يحتفل به العالم في 20 يونيو من كل عام، "إن عدد اللاجئين القادمين من كوريا الشمالية بلغ 762 شخصا في أواخر العام الماضي"، مضيفا أن 124 لاجئا كوريا شماليا قدموا طلبات اللجوء وينتظرون نتائجها.

وأضافت المفوضية " إنها قدرت عدد اللاجئين الكوريين الشماليين بناء على البيانات التي قدمتها الدول المستضيفة للاجئين".

ولا تشمل الأرقام اللاجئين الكوريين الشماليين الذين حصلوا على إقامة دائمة أو جنسية، والمنشقين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية والصين.