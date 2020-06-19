كتبت فاطمة خليل

سرطان القولون في المرحلة الرابعة هي أخطر المراحل التي ينتشر فيها السرطان من القولون إلى الكبد ويحدث سرطان القولون على 4 مراحل، تكون المرحلة الرابعة هي المرحلة الأكثر خطورة لأنها تعني أن الخلايا السرطانية انتشرت إلى أعضاء أخرى مثل الكبد أو الرئتين أو الغدد الليمفاوية أو المعدة أو الأعضاء الأخرى، في هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان القولون، وفقاً لموقع " medicinenet".



سرطان القولون

اعراض سرطان القولون في مراحله الأخيرة



اعراض سرطان القولون تزداد حدة في المراحل الأخيرة وعلى الرغم من أن بعض الأفراد قد لا تظهر عليهم أي أعراض عند حدوث هذا الانتشار، إلا أن أشخاصًا آخرين قد يصابون بالأعراض التالية بالإضافة إلى الأعراض التي لديهم لسرطان القولون:

واعراض سرطان القولون في مراحله الأخيرة هي:

-حمى.

-إعياء.

-انتفاخ.

-ألم في الجانب الأيمن من البطن أو المعدة.

- الحكة.

-اليرقان (اصفرار الجلد والعين)

-انتفاخ البطن

-دم في البراز.

-فقدان الوزن.

-فقدان الشهية.

-تورم الساق.

قد تكون جميع هذه الأعراض ناتجة عن انتشار خلايا سرطان القولون في الكبد، وبالتالي تعطيل وظائف الكبد و أو قتل خلايا الكبد.

إذا ظهرت أي من الأعراض المذكورة سابقاً يجب عليك الاتصال بالطبيب على الفور إذا كان أي من الأعراض المذكورة أعلاه ناتجًا عن سرطان القولون لديك ، وتراجعت الأعراض وتكررت الآن ، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور لتحديد ما إذا كانت مرتبطة مباشرة بسرطان القولون أو بسبب انتشاره إلى الكبد.

من المرجح أن يطلب طبيبك اختبارات وظائف الكبد بالإضافة إلى فحوصات الآشعة، وربما خزعة الكبد لتأكيد انتقال سرطان القولون في الكبد.



اعراض سرطان القولون في المرحلة الأخيرة منها تورم الساق

اعراض سرطان القولون وعلاجه في المرحلة الرابعة



يصعب علاج المرحلة الرابعة من سرطان القولون ويكون معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات يبلغ حوالي 11٪ ومع ذلك، فإن معدلات البقاء هي مجرد تقديرات لا تتوقع ما يمكن أن يحدث في أي فرد.

ومع ذلك ، لا تزال هناك خيارات علاجية قد تسمح بتقليل الأعراض وربما تزيد من معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات حتى مع انتشار سرطان القولون إلى الكبد.

يحاول الأطباء علاج خلايا سرطان القولون النقيلي في الكبد مثل سرطان القولون وليس سرطان الكبد خيارات العلاج الرئيسية هي:

-استئصال الأورام من كلٍ من القولون والكبد: قد تكون هناك حاجة إلى بعض العمليات الجراحية لإزالة جزء من القولون (استئصال القولون الجزئي) ويمكن أن يؤدي المريض إلى تحويل فغر القولون (جمع البراز في كيس عن طريق توجيه جزء من القولون لتفريغ خارج البطن في كيس فغر القولون).

-العلاج الكيميائي: العلاج عن طريق الفم أو IV بالأدوية المصممة لقتل أو إلحاق الضرر بخلايا سرطان القولون أينما حدثت.

-الإشعاع: يتم استخدام الإشعاع عالي الطاقة لقتل خلايا سرطان القولون أو تقليص أورام سرطان القولون في الكبد (أورام القولون أو القولون تضغط على الوريد البابي الذي ينقل الدم إلى الكبد.)

-غرسات الإشعاع الإشعاعي: تضع الخرزات المشعة في الشرايين التي تغذي أورام القولون.