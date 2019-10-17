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اطمن على نفسك.. متى يجب عليك إجراء اختبار وظائف الكبد؟

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:00 م
اطمن على نفسك.. متى يجب عليك إجراء اختبار وظائف الكبد؟ اختبارات وظائف الكبد - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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اختبارات وظائف الكبد من التحاليل الطبية الشائعة التى قد يطلبها طبيبك لأسباب عديدة، وهى اختبارات تجرى من خلال الدم تكشف مدى كفاءة عمل الكبد والأمراض التى قد تصيبه، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار وظائف الكبد بالتفصيل، وفقاً لموقع "medlineplus".

تحليل وظائف الكبد
تحليل وظائف الكبد

 

ما هى اختبارات وظائف الكبد

اختبارات وظائف الكبد هى اختبارات دم تتحقق لمعرفة مدى كفاءة عمل الكبد ويمكنها المساعدة فى تشخيص الأمراض مثل التهاب أو تليف الكبد.

وقد يكون لديك اختبارات وظائف الكبد كجزء من الفحص الدورى أو قد يطلبها طبيبك إذا كان لديك أعراض مرض الكبد.

يستخدم الأطباء الاختبارات أيضًا لمراقبة بعض أمراض الكبد والعلاج والآثار الجانبية المحتملة للأدوية.

وتقيس اختبارات وظائف الكبد بعض البروتينات والإنزيمات والمواد بما فى ذلك:

- الزلال، وهو بروتين يصنعه الكبد.

- البروتين الكلى  (TP)

الإنزيمات الموجودة فى الكبد، بما فى ذلك ألانين ترانساميناز (ALT) ، وترانساميناز الأسبارتات (AST)، والفوسفاتاز القلوي (ALP)، و transpeptidase جاما-جلوتاميل (GGT).

- البيليروبين، مادة صفراء تتشكل عندما تنهار خلايا الدم الحمراء، الكثير من البيليروبين فى الدم يمكن أن يسبب اليرقان أو الصفراء.

- البروثرومبين الذى يقيس المدة التى يستغرقها تجلط الدم، يتكون البروثرومبين عن طريق الكبد.

وظائف الكبد
وظائف الكبد

 

حالات يطلب منها الطبيب إجراء اختبار وظائف الكبد

- الأشخاص الذين لديهم تاريخ من التعرض المعروف أو المحتمل لفيروسات التهاب الكبد.

- الذين يشربون الخمر.

- الأفراد الذين لديهم تاريخ من مرض الكبد.

- الأشخاص الذين يتناولون أدوية قد تلحق الضرر أحيانًا بالكبد.

- عندما يكون لدى الشخص علامات وأعراض مرض الكبد وتشمل الأعراض:

- الضعف والتعب.

- فقدان الشهية.

- الغثيان والقىء.

- تورم وألم فى البطن.

- اليرقان.

- البول الداكن.

- الحكة.


اختبارات وظائف الكبد

وظائف الكبد

تحليل وظائف الكبد

امراض الكبد

تحاليل طبية

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