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اعترافات عاطل بترويج الهيروين في الزاوية الحمراء: أول مرة أبيع فيها أتمسكت

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:39 م
اعترافات عاطل بترويج الهيروين في الزاوية الحمراء: أول مرة أبيع فيها أتمسكت مخدر الهيروين_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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" مكنتش عايز اتحبس ولا أبقا سوابق ، كنت عامل حسابى أنى أعمل الحكاية دى مرة واحدة وبعد كده خلاص مش همشى في الطريق ده تانى ، بس وقعت بسرعة من أول مره عشان لو  متمسكتش كنت كملت في طريق المخدرات وحسابى تقل كده أحسن " .

بتلك الكلمات اعترف " ز.ن " 27 سنة، عاطل، خلال التحقيقات التى باشرتها معه نيابة الزاوية الحمراء، عقب القبض عليه متلبسا بحيازة وترويج الهيروين.

 

وأوضح المتهم أنه أدمن تعاطى المواد المخدرة على يد أصحاب السوء، وواجهته النيابة العامة بتحريات المباحث التي كشفت عن اتخاذه من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، مكانًا لترويج تجارته غير المشروعة، بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة وتحقيق الثراء السريع.

 

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، فى القبض على "ز.ن" 35 سنة عاطل، مقيم فى الزاوية الحمراء وشهرته " زتونه "، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

 

وكشفت معلومات رجال المباحث عن اتهامه فى قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، وباشرت التحقيق.

وفى سياق آخر تمكن رجال المباحث الزاوية الحمراء من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة القسم، عثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 500 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار. البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، معلومات تفيد بقيام عاطل " مسجل خطر " بالإتجار فى المواد المخدرة.

 


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