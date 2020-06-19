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استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 19-6-2020 أمام الجنيه المصرى

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:38 ص
استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 19-6-2020 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ـ ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 19-6-2020، أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 16.11 جنيه للشراء، 16.21 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.12 جنيه للشراء.

16.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.11 جنيه للشراء.

16.21 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.11 جنيه للشراء.

16.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.13 جنيه للشراء.

16.23 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.13 جنيه للشراء.

16.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.13 جنيه للشراء.

16.23 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.12 جنيه للشراء.

16.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.13 جنيه للشراء.

16.23 جنيه للبيع.

 

أعلن البنك المركزي مؤخرا، أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية مارس، حيث تم استخدم حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي خلال شهر أبريل الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية، بالإضافة إلى سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.


أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

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