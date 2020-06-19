اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استجابة لـ"ليوم السابع".. استبدال عمود إنارة متهالك بقرية الأشراف

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:38 م
استجابة لـ"ليوم السابع".. استبدال عمود إنارة متهالك بقرية الأشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استجاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمشكلات المواطنين المنشورة عبر موقع اليوم السابع ، حيث استبدل عمود إنارة متهالك بقرية الأشراف ، كما ناشد أهالي كفر نمر والحكماء بالتبرع الأراضي لسرعة رصف الطريق ، قائلا : لا تهاون ولا تقصير في حق المواطن الشرقاوي ولن يتوانى عن الاطلاع علي الشكاوي الواردة عبر المواقع الإلكترونية وليتم فحصها وتوفير كافة الحلول اللازمة لتلك الشكاوي وإخطار المواطن بنتيجة الفحص علي الفور تأكيدا علي التواصل المستمر بين المواطنين والجهات التنفيذية مشددا على أهمية دور الاعلام في المشاركة المجتمعية.

 
وفي هذا السياق ، ورداً علي ما نشر بموقع " اليوم السابع " تحت عنوان" صور .. اضبط مخالفة .. عامود كهرباء يهدد حياة أطفال قرية كوم الأشراف بالشرقية" والتي يتضرر فيها أهالي قرية كوم الأشراف التابعة لمركز ومدينة الزقازيق من وجود عامود كهرباء يمثل خطورة علي حياة الأطفال لوجود فراغ أسفله وأن أعمدة الإنارة بالقرية لم تخضع منذ فترة للصيانة و بعضها متهالك وعليه تم الاتصال برئاسة مركز ومدينة الزقازيق والتي أفادت أنه تم إرسال حملة برئاسة رئيس الوحدة بكوم الاشراف ورئيس قسم الكهرباء التابع لمركز ومدينة الزقازيق لمحل الشكوى وتم استبدال الاعمدة المتهالكة بأخرى جديدة وإصلاح التالف منها كما تم شد أسلاك جديدة وتم إزالة أسباب الشكوى.
 
وايماء لما نشر وتحت عنوان "أهالي قرية الحكماء ونمر بالشرقية يطالبون بإنارة ورصف الطريق"، والتي يطالب فيها أهالي قريتي "الحكماء ـ ونمر" التابعين للوحدة المحلية ببني عياض مركز أبو كبير برصف الطريق الواصل بينهم وبين قرية كفر السيد محمود لأنه طريق حيوي يربط بين مجموعة القري المتجاورة كما طالب الأهالي بإنارة الطريق لأنه موحش ليلاً وملاذاً للخارجين عن القانون وعليه تم الاتصال برئاسة مركز أبو كبير والتي أفادت إنه بالاتصال بالوحدة المحلية ببني عياض تبين أن عرض الطريق "3 متر" فقط وبطول " 1كم" وهو طريق بين الأراضي الزراعية وحتي يتم ادراج الطريق في خطة الرصف لابد من تبرع الأهالي بأراضيهم على جانبي الطريق حتي يصل العرض الي (6متر) وأكدت الوحدة أنه تم مسح الطريق اليوم باللودر التابع للوحدة المحلية وتم تسويته  .
unnamed (1)
تتسوية الطريق

 

 

unnamed (2)
تتسوية الطريق

 

 

unnamed (3)
استبدل عمود إنارة متهالك

 

unnamed (4)
استبدل عمود إنارة متهالك

 

unnamed
تتسوية الطريق

 


الشرقية

اخبار الشرقية

شكاوي المواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

ضبط شخص يروج لبيع سماعات صغيرة الحجم لاستخدامها فى الغش بالامتحانات

ضبط شخص يروج لبيع سماعات صغيرة الحجم لاستخدامها فى الغش بالامتحانات

ملعب جوبوما الكاميرونى يستضيف نهائى دورى أبطال أفريقيا والرباط للكونفدرالية

ملعب جوبوما الكاميرونى يستضيف نهائى دورى أبطال أفريقيا والرباط للكونفدرالية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة