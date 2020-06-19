استجابة لـ"ليوم السابع".. استبدال عمود إنارة متهالك بقرية الأشراف

وفي هذا السياق ، ورداً علي ما نشر بموقع " اليوم السابع " تحت عنوان" صور .. اضبط مخالفة .. عامود كهرباء يهدد حياة أطفال قرية كوم الأشراف بالشرقية" والتي يتضرر فيها أهالي قرية كوم الأشراف التابعة لمركز ومدينة الزقازيق من وجود عامود كهرباء يمثل خطورة علي حياة الأطفال لوجود فراغ أسفله وأن أعمدة الإنارة بالقرية لم تخضع منذ فترة للصيانة و بعضها متهالك وعليه تم الاتصال برئاسة مركز ومدينة الزقازيق والتي أفادت أنه تم إرسال حملة برئاسة رئيس الوحدة بكوم الاشراف ورئيس قسم الكهرباء التابع لمركز ومدينة الزقازيق لمحل الشكوى وتم استبدال الاعمدة المتهالكة بأخرى جديدة وإصلاح التالف منها كما تم شد أسلاك جديدة وتم إزالة أسباب الشكوى.

وايماء لما نشر وتحت عنوان "أهالي قرية الحكماء ونمر بالشرقية يطالبون بإنارة ورصف الطريق"، والتي يطالب فيها أهالي قريتي "الحكماء ـ ونمر" التابعين للوحدة المحلية ببني عياض مركز أبو كبير برصف الطريق الواصل بينهم وبين قرية كفر السيد محمود لأنه طريق حيوي يربط بين مجموعة القري المتجاورة كما طالب الأهالي بإنارة الطريق لأنه موحش ليلاً وملاذاً للخارجين عن القانون وعليه تم الاتصال برئاسة مركز أبو كبير والتي أفادت إنه بالاتصال بالوحدة المحلية ببني عياض تبين أن عرض الطريق "3 متر" فقط وبطول " 1كم" وهو طريق بين الأراضي الزراعية وحتي يتم ادراج الطريق في خطة الرصف لابد من تبرع الأهالي بأراضيهم على جانبي الطريق حتي يصل العرض الي (6متر) وأكدت الوحدة أنه تم مسح الطريق اليوم باللودر التابع للوحدة المحلية وتم تسويته .