إيطاليا تسجل 47 وفاة جديدة بفيروس كورونا و251 إصابة

روما (رويترز)

أعلنت وكالة الحماية المدنية فى إيطاليا، ارتفاع عدد وفيات مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بواقع 47 حالة اليوم الجمعة، مقابل 66 أمس، بينما انخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة إلى 251 من 333 أمس.

وأضافت الوكالة أن إجمالى عدد الوفيات منذ ظهور المرض فى إيطاليا يوم 21 فبراير، وصل إلى 34561، وهو رابع أكبر عدد وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

وزاد إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 238011، وهو ثامن أعلى عدد فى العالم، وانخفض عدد المسجلين كحاملين للمرض إلى 21543 حالة من 23101 حالة فى اليوم السابق.

وقالت الوكالة إنه تم حتى اليوم فحص مليونين و987 ألف شخص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بينما كان العدد حتى أمس مليونين و959 ألفا من بين السكان الذين يبلغ عددهم نحو 60 مليون نسمة.