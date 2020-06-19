اليوم السابع
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إصابة مديرة العلاقات العامة بصحة السويس وأسرتها بفيروس كورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:38 م
إصابة مديرة العلاقات العامة بصحة السويس وأسرتها بفيروس كورونا أماني جلال مدير إدارة العلاقات العامة بصحة السويس
السويس – السيد فلاح

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أعلنت أماني جلال، مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية الشئون الصحية في محافظة السويس، إصابتها هى وزوجها وابنتها، بفيروس كورونا المستجد، عقب إجراء تحليل الـ"pcr"، والذى أثبت إصابتهم بكورونا، وتم عزلهم صحيًا، وكتبت، أمانى جلال، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "دعواتكم، أنا وزوجى وبنتى، إيجايبى لفيروس كوورنا".

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، فى بيان لها، ظهور نتائج تحاليل المعملية "PCR" لـ33 حالات إيجابية، حيث تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهم متواجدون بمستشفى الحميات والمستشفى العام والصدر والتأمين الصحى، وظهرت نتائج التحاليل والفحوصات المعملية بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، وجارى نقلهم لمستشفيات العزل الصحى، فيما توفى 5 حالات جدد من أبناء السويس.

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان صحفي، أنه جاري حصر كافة المخالطين للمصابين، والكشف عليهم للتأكد من عدم إصابتهم، وحال ظهور الأعراض على شخص منهم يجرى له تحليل.

وأضافت أن إجمالي الحالات المصابة بكورونا في السويس وصلت لـ878 حالة إصابة، وارتفع عدد الوفيات لـ59 حالة، وعدد الحالات المتواجدة حتى الآن فى مستفيات العزل والعزل المنزلى، 491 حالة، بينما عدد حالات الشفاء والخروج حتى الآن 295حالة.

وأكدت المديرية على أهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد في تجمعات، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدى وآداب العطس والسعال، وتنظيف السطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.

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