أمين العام للأعلى للآثار يكشف عن افتتاح 5 متاحف جديدة خلال 55 يوما

وأضاف الامين العام للمجلس الاعلي للاثار في تصريحات صحفية له علي هامش زيارته لمدينة الغردقة برفقة الدكتور خالد عناني ، وزير السياحة والاثار لتفقد الضوابط الاحترازية بمتحف الغردقة الذي اعلن اعادة افتتاحة امام الجمهور منذ امس، استعداد لاستقبال السياحة الخارجية، قال أن متحف المركبات الملكية في بولاق يضم عدد من المركبات القديمة والعجلات الحربية وخلافها من المركبات.

وأكد وزيري، أن سيتم افتتاح متحف كفر الشيخ، خلال 55 يوم حيث ايضا تم استئناف العمل به منذ اكثر من عامين والذي سيضم جميع الاكتشافات التي عثرت عليها البعثات في بوتو، بتل الفراعين.

وكشف وزير، أن قريبا أيضا سيتم افتتاح متحف شرم الشيخ، حيث تم نقل 2500 قطعة اثرية الية، حيث ايضا تم العمل في تلك المتحف قبيل 2011 وتوقف وتم اعادة العمل ولاول مرة يتم اقامة متحف في شرم الشيخ، مؤكدا أن متحف شرم الشيخ سيضم في في جنباته احدث الاكتشافات الاثرية وخاصة كشف منطقة سقارة التي اكتشفتها البعثة التي ترأسها هو الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار، والتي من بينها اشبال الاسود المحنطة والتعالين والقطط ، مضيفا أن المتاحف الجديدة ستشمل متحف العاصمة الإدارية ، حيث تم نقل مسلتين له بعد ترميمهم، وسيحكي متحف العاصمة الادارية عن تاريخ العواصم القديمة منف، وطيبة والقاهرة القديمة والاسكندرية القديمة.