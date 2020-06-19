أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطى الأسوانى يتراوح بين 17و37 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 19-8-2020، استقرارا فى سوق الجملة بالعبور، حيث سجلت أسعار البلطى 1 ما بين 23 – 27 ، وأسعار البلطى 2 أسعار تتراوح بين 20 – 23 جنيها، وسجل البلطى الأسوانى 17 – 37 ، وتراوح سعر الفيليه البلطى ما بين 30 – 90 جنيها، كما استقرت أسعار البورى نمرة 1 لتتراوح بين 38 – 46 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البورى 2 بين 32 – 38 جنيها للكيلو، وسجل البربون 35 – 45 جنيهاً، والبربون المجمد بين 25 – 35 جنيها، وسعر السمك الثعابين 50-210 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها، وموسى بين 60-80جنيها للكيلو.

بينما استقرت أسعار الكابوريا بين 30 -130 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها وسجلت أصناف الجمبرى أسعار تتراوح بين جمبرى 2 بين 200 – 260 جنيها وجمبرى 2 مجمد بين 85 – 165 جنيها، وجمبرى 3 بين 90 – 140 جنيها للكيلو .

وكان خالد سيد، رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، قال إن هناك سعيا لرفع نصيب الفرد المصرى من الإنتاج السمكي للوصول للمعدل العالمي، لافتًا إلى أن مصر حققت 97% من الاكتفاء الذاتى، وأضاف أن نصيب الفرد من السمك يبلغ 19.6 كيلو جرام سنوياً، فى حين يبلغ عالمياً 20.3 كيلو جرام.

وأكد أن هناك اتجاها نحو التصدير ويتم الآن تصدير من 30 إلى 50 ألف طن من الأسماك، وأوضح أن مصر تنتج نوعيات من الأسماك عليها طلب من الخارج، مؤكدا أن تطوير البحيرات الذى شهدته مصر خلال الـ6 أعوام الماضية عمل على زيادة الإنتاج.