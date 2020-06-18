

وخلال الأسبوع المنتهي في 13 يونيو، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 1.508 مليون من 1.566 مليون في الأسبوع السابق، لكنه أعلى التوقعات التي أشارت إلى وصولها عند 1.3 مليون طلب، أما متوسط الأربعة الأسابيع، وهو المتوسط الأقل تذبذبا عن العدد الأسبوعي، فانخفض بمقدار 234 ألفا إلى 1.773 مليون طلب.



وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة في إطار برنامج مساعدة البطالة من الجائحة حتى الآن حوالي 760 ألف و526 طلبا، ووصل إجمالي من حصلوا على إعانات إلى 29.1 مليونا حتى 30 مايو الماضي بانخفاض 375.522 ألف عن الأسبوع السابق.

فيما انخفض إجمالي من يحصلون على إعانة البطالة بمقدار 62 ألف إلى 20.5 مليون مقارنة بذروة الأزمة التي بلغت 24.9 مليون خلال أسبوع المنتهي في 9 مايو.



ورسم مستوى المطالبات صورة أوضح للضرر الاقتصادي الدائم والأوسع مع استمرار ارتفاع البطالة حتى مع إتخاذ الولايات المختلفة خطوات متزايدة لإعادة فتح اقتصاداتها.