3 رحلات استثنائية لمصر للطيران تغادر إلى نيويورك ولندن وباريس

كتب ـ أحمد مصطفى

غادر مطار القاهرة اليوم الخميس 439 راكبا على متن 3 رحلات استثنائية إلى كل من، نيويورك ولندن وباريس، وقالت مصادر مطلعة بالمطار إنه غادرت إحدى هذه الرحلات إلى نيويورك وعلى متنها 338، كما غادرت رحلة أخرى إلى لندن وعلى متنها 43 راكبا، فى حين غادرت رحلة أخرى لباريس وعلى متنها 58 راكبا.

واشارت إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر" مما يعد مؤشر مهم على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة .

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.