اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

3 رحلات استثنائية لمصر للطيران تغادر إلى نيويورك ولندن وباريس

الخميس، 18 يونيو 2020 12:12 م
3 رحلات استثنائية لمصر للطيران تغادر إلى نيويورك ولندن وباريس مصر للطيرانت
كتب ـ أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غادر مطار القاهرة اليوم الخميس 439 راكبا على متن 3 رحلات استثنائية إلى كل من، نيويورك ولندن وباريس، وقالت مصادر مطلعة بالمطار إنه غادرت إحدى هذه الرحلات إلى نيويورك وعلى متنها 338، كما غادرت رحلة أخرى إلى لندن وعلى متنها 43 راكبا، فى حين غادرت رحلة أخرى لباريس وعلى متنها 58 راكبا.

واشارت إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر" مما يعد مؤشر مهم على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة .

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.


أخبار المطار

سفر

رحلات إستثنائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة