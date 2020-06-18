وكيل صحة الغربية يحل واقعة "أكفان وكمامات" مستشفى المحلة للتحقيق

الغربية عادل ضرة

قرر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إحالة ناشر بوست يؤكد فيه "احتياج مستشفى صدر المحلة بأكفان وكمامات" للتحقيق في حالة التأكد أنه أحد العاملين بالمستشفى وينطبق علية جرائم الانترنت.

وأضاف أنه قام بإرسال النداء لمدير مستشفى صدر المحلة عبر الواتس آب للوقوف على الواقعة، وكان رد مدير المستشفى أنه لايعرف هذا الشخص ولا علاقة لة بالإدارة وأن لدية 120 كفن وجوانتيات تكفى 4 شهور وماسكات تكفى شهر.

وكان أحد الأشخاص نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نداء جاء فية أن مستشفى الصدر بالمحلة فى احتياج شديد لاكفان قماش وكمامات وجوانتيات والحميات محتاجة اكسحين نداء لفاعلي الخير اللهم بلغت اللهم فاشهد ".

في الوقت الذي تبرعت فية شركة غزل المحلة بـ360 متر قماش كاكفان و400 ملاية و3000 كمامة و1000 فوطة لمستشفى صدر المحلة ومستشفى الحميات.