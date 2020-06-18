اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 10:27 ص
خالد صلاح
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رغم ارتفاع حالات الوفاة لـ 34 خلال 3 أيام

وكيل صحة الغربية : لسنا ضمن المحافظات الاكثر إصابات أو وفيات

الخميس، 18 يونيو 2020 09:27 ص
وكيل صحة الغربية : لسنا ضمن المحافظات الاكثر إصابات أو وفيات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل صحة الغربية
الغربية عادل ضرة

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شهدت مستشفيات الصدر بالمحلة والمحلة العام وسمنود المركزى والمبرة والحميات وكفر الزيات وفاة 34 حالة لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الثلاثه الماضية في الوقت التي تزداد حالات الاصابات بالفيروس بنطاق القرى والأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة.

في الوقت الذي انتشرت توافد الحالات على المستشفيات لإجراء الفحوصات والتحاليل واخذ العينات لبيان مدي إصابتهم بالفيروس من عدمة تقوم مستشفى صدر المحلة بالاحتفاظ ب15جهاز تنفس صناعي داخل الكراتين دون استخدامها للحالات المرضية الصعبة داخل المستشفى وتوقف غرفة العناية المركزة بالمستشفى برغم تجهيزها وافتتاحها  منذ فترة عن استقبال الحالات الحرجة بحجج واهية تارة لعدم وجود كوادر طبية للعمل بغرفة العناية المركزة وتارة لعدم توصيل كابل الكهرباء للعناية لتشغيلها الي جانب عدم وجود شبكة غازات بالمستشفى

من جانبه قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية في تصريح خاص "لليوم السابع "ان حالات الوفاة المصابة بفيروس كورونا بمحافظة الغربية فى المعدل الطبيعي وان المحافظة ليست ضمن المحافظات الاكثر اصابات او وفيات .

 

 


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وفيات كورونا

كورونا

صحه الغربيه

مستشفى الصدر بالمحله

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