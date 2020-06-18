كشفت آلا سامويلوفا، رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف على الرعاية الصحية، "روس زدرافنادزور"، عن وفاة نحو 500 طبيب نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا في روسيا، وقالت سامويلوفا في مؤتمر عموم روسيا عبر تقنية الفيديوكونفرس بمناسبة يوم العاملين في المجال الطبي، اليوم الخميس "توفى 489 من العاملين فى المجال الطبى، أى ما يقرب من 500 شخص من زملائنا فقدوا للأسف"، حسبما ذكرت وكالة (سبوتنيك) الروسية.
وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 7790 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1040 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 561091 إصابة.
وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1040، و667 بضواحيها، خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن اللقاح التجريبي ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19 تم حقنه لـ18 متطوعا في أحد مستشفيات موسكو، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم"، وكانت السلطات الصحية الروسية قد اعلنت صباح اليوم، عن تسجيل 182 وفاة و7790 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضا عن 194 وفاة و7843 إصابة في إحصائية اليوم السابق.
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