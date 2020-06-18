وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 7790 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1040 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 561091 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1040، و667 بضواحيها، خلال الـ 24 الساعة الماضية.